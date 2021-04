Les téléspectateurs du Dog House ont été laissés « pleurer en quelques minutes » après que le caniche solitaire Jim ait été ENFIN adopté.

L’épisode de jeudi de l’émission Channel 4 a vu le moment où Jim a été amené à Wood Green avec un certain nombre d’autres chiens après avoir été remis par un éleveur local en difficulté.

Un des ouvriers a dit à leur collègue qu’il était arrivé avec « 14 Cocker Spaniels et quelques autres caniches », mais sa nature initialement excitée signifiait qu’il devait être séparé de son groupe.

Le narrateur a expliqué: « Pour arrêter les chiots, Jim le caniche doit être séparé des filles de son groupe. C’est la première fois, il sera jamais seul. »

Plus tard dans le programme, un autre membre du personnel a caressé Jim et a déclaré: «Jim n’a jamais vraiment eu de famille. Il n’a pas eu de maison, il ne comprend pas les promenades ou la plupart des choses que les chiens tiennent pour acquises qu’il n’a jamais eues.

« Il pourrait toujours être un peu nerveux, le temps nous le dira. »

Effectivement, une petite fille nommée Lexi est arrivée au centre avec sa mère dans l’espoir de trouver un chien pour calmer ses propres nerfs.

Lexi et sa mère ont révélé qu’elle pouvait être réveillée toute la nuit, craignant que quelque chose de grave allait arriver à sa mère, et ils espéraient qu’un chien aurait une influence apaisante et rassurante sur elle.

Lorsque Lexi et Jim se sont rencontrés pour la première fois, les deux semblaient un peu nerveux l’un de l’autre, mais à la fin, il a été révélé que Jim avait été adopté par la famille et avec la permission de Wood Green, rebaptisé Buddy.

Lexi a été vue câliner, caresser et jouer avec Buddy alors que sa mère disait: «C’est agréable de voir Lexi et Buddy ensemble, ils étaient juste faits l’un pour l’autre.

« Elle dort beaucoup mieux avec Buddy au bout de son lit. »

Lexi a ajouté gentiment: « Je ne peux pas croire ce qui me manquait, [all] ces années. »

Les téléspectateurs étaient en larmes à la fin heureuse pour toutes les personnes impliquées, avec un écrit sur Twitter: « Déjà en train de pleurer à #TheDogHouse Oh Jim. »

Un autre a ajouté: «TheDogHouse pourquoi personne ne m’a prévenu que je pleurerais en quelques minutes.

Un troisième a tweeté: « #thedoghouse Pleure des larmes de bonheur. J’adore la niche. »

