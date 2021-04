Des chiens ADORABLES ont fait fondre le cœur des téléspectateurs dans The Dog House de Channel 4 la nuit dernière, en particulier l’ancienne Luna errante qui l’a finalement retrouvée «pour toujours».

The Dog House de Channel 4 voit les gens adopter une variété de chiens adorables – mais Luna a volé la vedette et a laissé les téléspectateurs pleurer avec son extérieur super nerveux et tremblant.

4 Luna entra nerveusement en chemin pour rencontrer sa famille adoptive pour la première fois.

4 Une famille a attiré l’attention sur Luna et est tombée amoureuse d’elle immédiatement.

Luna, un an, était à l’origine une égarée et était très nerveuse et «terrifiée par tout».

Elle mangeait à peine, était extrêmement maigre et mettait beaucoup de temps à faire confiance aux gens.

Son profil dans la série la décrit comme un animal «qui aime jouer» et «adore faire des câlins».

Luna craignait de rencontrer de nouvelles personnes au départ, mais avoir un autre chien à ses côtés a beaucoup aidé.

4 Le chiot d’un an est incroyablement timide et nerveux lorsqu’il rencontre de nouvelles personnes.

Selon le personnel, lorsqu’elle apprend à vous connaître, Luna est très «joueuse» – et elle est aussi une «petite amie» pour un autre chien, Dave.

Quand une nouvelle famille a rencontré Luna, ils ont jailli sur elle même si elle tremblait nerveusement – et elle a réussi à se détendre.

Après que Luna a été adoptée et jumelée avec sa «maison pour toujours», les téléspectateurs ont été laissés en sanglots et emmenés à Twitter pour partager leur réaction émotionnelle.

Un spectateur a déclaré: « Je n’ai pas honte de dire que j’ai pleuré en regardant Dave et Luna. »

«Dave et Luna me font fondre! #thedoghouseghouse »a admis un autre.

4 Le nouveau programme Channel 4 The Dog House est diffusé tous les jeudis à 21h.

Un spectateur ému a écrit: «À la fin, cette famille ne méritait pas la douce Luna et je suis si heureuse qu’elle l’ait retrouvée à la maison pour toujours.»

Un autre a dit: «Je suis tellement contente que la belle Luna l’ait maintenant trouvée aimante pour toujours. C’était tellement triste de la voir trembler à la télé. Tellement contente qu’elle est heureuse maintenant.

Quels autres adorables chiots la nouvelle série nous réserve-t-elle?

The Dog House continue jeudi prochain à 20 h sur Channel 4 et est disponible en streaming sur Tout 4.