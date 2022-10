Les téléspectateurs de Doc Martin sont tous distraits par une blague facile à manquer – mais l’avez-vous repérée ?

Les téléspectateurs de DOC Martin ont eu des points de suture lors de la dernière édition de l’émission grâce à une série de blagues cachées.

La série ITV en est actuellement à sa dixième série et les téléspectateurs se préparent à dire au revoir au personnage emblématique de Martin Clunes, car il devrait s’agir de la dernière saison de l’émission.

� Neil Genower

L’émission comportait des choix de noms intéressants[/caption]

Comme toujours, il était disponible pour faire face à toutes les dernières urgences médicales de l’épisode et jonglait avec les exigences de sa vie de famille trépidante et chaotique.

La saison en cours a également vu un certain nombre de retours préférés des fans puisque Ben Miller et Kenneth Cranham étaient de retour en tant qu’excentriques Stewart James et Terry Glasson respectivement.

Cependant, de nombreux téléspectateurs ont rapidement compris un assortiment de noms que les patients avaient au cabinet du médecin – et ils ont obtenu des résultats hilarants.

Des noms tels que Robin Banks et Gene Simmons, le chanteur principal du groupe de rock Kiss, n’étaient que quelques-uns des noms utilisés pour les patients dans la dernière édition du spectacle humoristique.

Les fans de l’émission n’ont pas tardé à se rendre sur Twitter pour signaler les choix de noms amusants.

L’un d’eux a déclaré: “J’adore regarder #DocMartin, les noms des patients sont hilarants. Jusqu’à présent, nous avons eu Robin Banks ce soir.

Un autre a ajouté : « Robin Banks. Je suis mort,”

Un troisième a écrit : « Gene Simmons ! Robin Banks ! Aimer.”





Alors qu’un autre téléspectateur amusé a déclaré: “Ces noms de patients #DocMartin me font craquer.”

Il semble que l’idée d’utiliser des noms basés sur des jeux de mots ait été un thème récurrent tout au long de l’émission à succès, les écrivains visant à en obtenir autant que possible.

La semaine dernière, une patiente s’appelait Pam Demmick.

Au cours des dix dernières séries, d’autres noms hilarants ont été inclus tels que Kay Kole, Scott Chegg, Anita Bush et Dan Gleballs.

Après dix saisons, l’acteur Martin Clunes a expliqué ce qu’il ressentait en prenant la décision de mettre fin à la série.

Il a remercié les résidents du lieu de tournage de l’émission en disant : « Les habitants de Cornwall, et de Port Isaac en particulier, nous ont toujours été très utiles lorsque nous réalisons la série.

«Nous avons de superbes scénarios pour la nouvelle série et pour le spécial de Noël, que j’espère que les fans de Doc Martin vont adorer.

« Cornwall et toutes les personnes adorables avec qui nous avons travaillé me ​​manqueront. Mais c’est le bon moment pour dire adieu au Doc et à Portwenn.

� Neil Genower

Le spectacle est dans sa dernière série[/caption]

Doc Martin est diffusé le mercredi à 21h sur ITV.