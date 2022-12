Les téléspectateurs de Death in Paradise choqués par la transformation de Les Dennis dans Christmas Special

Les fans de DEATH in Paradise ont été choqués par la transformation de l’acteur Les Dennis lors de l’émission spéciale de Noël de l’émission à succès.

L’acteur Les a joué le rôle de Danny Sheridan dans le spécial festif de 2022 après avoir rejoint le programme dramatique de longue date de la BBC en tant qu’invité.

Bbc

Les fans ne pouvaient pas surmonter la transformation[/caption] Bbc

Les ne ressemblait pas à lui-même dans la série[/caption] TVI

Il a regardé des mondes loin de son moi habituel[/caption]

Cependant, les fans n’en croyaient pas leurs yeux car Les avait subi une transformation sérieuse pour le rôle et regardait des mondes loin de lui-même.

Au cours de l’épisode, l’équipe se penche sur le cas d’une présentatrice de podcast qui a été assassinée après avoir commencé à rechercher une affaire impliquant la disparition d’un jeune enfant.

Le personnage de Les, Danny, a aidé l’équipe sur l’île de Sainte Marie dans le but d’aider à résoudre l’affaire.

Mais les fans du long métrage spécial, diffusé le lendemain de Noël, ont été stupéfaits par son incroyable nouveau look.

L’acteur peut généralement être vu avec des cheveux gris mais il les avait teints d’une couleur beaucoup plus foncée pour le rôle.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: “Je ne peux pas oublier à quel point Just for Men est entré dans le look de Les Dennis ”

Un autre fan a commenté: “J’apprécie cet épisode de #DeathInParadise, même s’il y a deux choses qui ne vont pas. 1) Le thème musical – 2) Les cheveux de Les Dennis.

Certains téléspectateurs comparaient même Les au grand personnage d’EastEnders, Arthur Fowler.

Écrivant à côté d’une image de Les dans le personnage, un spectateur a réfléchi: “Je pensais sincèrement que c’était Arthur Fowler.”

Comme un autre a accepté, déclarant: “Oh mon Dieu, Les Dennis ressemble à Arthur Fowler d’EastEnders… ..”

L’apparition de Les dans l’émission à succès survient au milieu des cris des téléspectateurs à la BBC pour changer le thème après qu’il soit tombé à plat lors de la dernière émission.

Les téléspectateurs ont été mécontents de la musique thématique mise à jour du programme pour accompagner le générique d’ouverture.

Tout en montrant des photos aériennes des beaux endroits et paysages, la musique entre en jeu, mais les fans n’étaient pas satisfaits de l’inclusion des paroles et demandent déjà qu’elles soient supprimées.

S’adressant à Twitter, un fan mécontent a déclaré: «J’ai adoré l’épisode plus long, mais s’il vous plaît, remettez la musique du titre original. Celui avec les paroles ne donne tout simplement pas le début du programme que les gens adorent. La musique originale est tellement optimiste et le changement n’est pas toujours une bonne chose.

Un autre fan a accepté, ajoutant: “Je n’aime pas le thème musical avec des mots… .. #deathinparadise.”

Getty Images – Getty