Les fans de COUNTRYFILE ont été choqués par l’épreuve de vol de chien d’une famille pendant le verrouillage.

L’invité John a parlé à l’animateur de Countryfile, Tom Heap, de la montée des vols de chiens et de son expérience personnelle avec ses propres chiens volés lors de l’épisode de dimanche soir.

7 Les fans de Countryfile ont été choqués d’apprendre le vol de ses trois chiens par John

Le couple a discuté de la façon dont la hausse des prix des chiens pendant le verrouillage avait provoqué une vague de vols et a exhorté les propriétaires à prendre des précautions.

Malheureusement, les marcheurs solitaires semblent être les plus ciblés, a expliqué Tom.

Les téléspectateurs étaient dégoûtés d’apprendre comment John, vivant dans le Sussex, avait volé trois chiens d’une valeur de 7500 £ dans sa maison familiale.

Il a conseillé de mentionner comment la demande de chiots a triplé l’année dernière.

7 Trois des chiens de John ont été volés dans les chenils avec des cadenas coupés

7 L’animateur Tom Heap a écouté le vol de chien dévastateur de John

John a dit à Tom que trois de ses chiens avaient été volés dans son chenil l’année dernière et il a découvert que les cadenas avaient été coupés.

John a dit que ses chiens étaient «extrêmement» importants pour lui et qu’ils étaient un «atout clé pour le travail».

S’adressant à Twitter, les fans ont exprimé leur colère contre John et son histoire de famille.

Un téléspectateur a écrit: «Le vol de chien sur #countryfile déchire le cœur».

7 La police a déclaré que les voleurs étaient «préparés»

7 Un des chiens de John, Pip

Un autre a écrit: «Le vol de chien est terriblement cruel».

Un troisième a déclaré: « Deffo a besoin de phrases beaucoup plus sévères pour les Dognappers. »

Un autre spectateur a protesté: « Des phrases plus sévères sont nécessaires pour les racailles qui volent des chiens… déchirantes. »

Parlant de la nature du travail à domicile, Tom a souligné à quel point le vol de chien est devenu facile, car il a déclaré: «Les lieux de travail éloignés et la campagne sont une capture de rêve pour les criminels.»

7 John et sa famille ne veulent pas remplacer les chiens dans l’espoir qu’ils reviendront

John avait une haute sécurité protégeant ses chiens, mais cela n’a pas arrêté les voleurs.

La police a mentionné qu’ils étaient des criminels experts qui «savaient ce qu’ils faisaient» et «s’étaient préparés».

Parlant du bilan émotionnel causé par le vol, John a déclaré: «90% du temps, je suis seul.

« Je n’ai pas de gens avec moi, donc, ils sont comme mes copains », a ajouté John.

7 John, sa femme et sa fille Lucy ont ressenti l’impact émotionnel du vol de chien

Le vol a eu un impact négatif sur la fille de John, Lucy, qui n’a pas dormi pendant des mois après.

John a dit qu’il ne voulait pas remplacer les chiens car il espérait qu’ils seront retournés.

Plus tard dans l’épisode, John et sa famille ont retrouvé l’un des chiens appelé Pip, qui a été retrouvé à plus de 50 miles de chez eux.

Countryfile revient dimanche à 18 heures sur BBC One.