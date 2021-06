Les téléspectateurs de Countryfile «s’éteignent» de colère après que l’émission ait fait un changement soudain – mais l’avez-vous remarqué?

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE s’ennuyaient à mourir avec le dernier épisode de l’émission qui comportait un segment artistique.

Les téléspectateurs se sont plaints que l’émission de la BBC était ennuyeuse et avait besoin de ramener son segment agricole et agricole habituel.

L’animatrice Ellie Harrison a présenté le segment des arts et de l’artisanat qui a laissé les téléspectateurs ennuyés

L’épisode de dimanche de Countryfile a vu l’animatrice Ellie Harrison diriger un segment d’art et d’artisanat du musée Nature in Art du Gloucestershire.

Ellie a déclaré : « Installé dans un magnifique manoir géorgien juste à l’extérieur de la célèbre ville cathédrale de Gloucester, le musée se situe plutôt au milieu de trois zones d’une beauté naturelle exceptionnelle.

« C’est le premier musée et galerie d’art au monde consacré à l’art inspiré par la nature.

« Avec une collection couvrant plus de 1 500 ans et des expositions de plus de 600 artistes de plus de 60 pays et cultures. »

Je dois dire que je trouve l’épisode de ce soir ennuyeux. Il est temps de changer de chaîne #fichier-pays – Wendy Jones (@bluegarnedd) 20 juin 2021

C’est la première fois que je dois changer. #Fichier Pays – Ian (@50pMillionaire) 20 juin 2021

Cependant, les fans de la série n’étaient pas aussi enthousiastes qu’Ellie et beaucoup se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration.

Un téléspectateur mécontent a déclaré: «C’est la première fois que je dois changer de mode. #Fichier Pays »

Un autre a commenté: « C’est peut-être moi, j’aimais Countryfile, juste derrière Antiques Roadshow, mais maintenant il semble juste être intolérablement ennuyeux et décevant d’autosatisfaction. »

Un téléspectateur a tweeté : Si je voulais des arts et de l’artisanat, je regarderais les arts du ciel #countryfile »

Il était clair que le détour artistique d’Ellie n’a pas séduit les téléspectateurs même lorsqu’elle a poursuivi : « C’est ici que je vais m’impliquer avec un peu d’aide d’un artiste primé.

« Je vais également fouiller dans les archives de Countryfile pour découvrir les faits saillants mettant en vedette des artistes qui s’inspirent du monde naturel.

« Comme le sculpteur scientifique, dont l’art imite la nature.

« Un peintre qui se donne beaucoup de mal pour son art. »

Countryfile est diffusé le dimanche à 19h sur BBC One.