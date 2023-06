Les téléspectateurs de la BBC ont été laissés pour compte du dernier épisode de Countryfile alors qu’ils critiquaient le programme à propos d’un rapport choquant sur l’eau.

Cela a conduit beaucoup à se plaindre que l’émission imposait un faux récit sur l’état de l’eau et des sécheresses dans le pays.

Pendant le programme BBC One, John Craven et Margherita Taylor étaient à Porthcawl pour l’épisode très critiqué.

L’émission a expliqué comment une abondance de vagues de chaleur et de sécheresse a laissé les réserves d’eau s’épuiser et s’assécher à travers le pays l’année dernière.

Dans le rapport, il a ajouté que la pression était sur les «humains» comme jamais auparavant pour contrôler leur approvisionnement en eau au milieu des vagues de chaleur prévues à nouveau.

Il a ajouté que les écosystèmes rares trouvés dans le sud de l’Angleterre étaient fortement affectés par une utilisation excessive de l’eau.

Le Royaume-Uni abritant 85% des ruisseaux de craie du monde, le programme a mis en évidence les inquiétudes concernant la quantité d’eau que nous prenions et utilisions et comment cela pourrait avoir un impact durable sur la faune qui y vit.

Cependant, les fans sont devenus furieux car ils ont insisté sur le fait que la BBC faisait « quelque chose à partir de rien ».

Les téléspectateurs étaient mécontents des nombreux reportages de l’épisode et ont insisté sur sa vision de la campagne et ce qui s’y passait venait simplement de «l’élite londonienne».

Un fan a fait rage: «Je suis désolé, mais #countryfile est devenu l’incarnation d’une vision londonienne / de la perception des élites urbaines de la campagne et des programmes sur lesquels nous devrions tous être sermonnés… J’ai perdu tout intérêt et je ne prendrai plus la peine de me connecter .”

Un autre a ajouté: « Countryfile rapporte que la quantité de vagues de chaleur et de sécheresses cette année a jusqu’à présent un effet dévastateur sur l’environnement, combien de vagues de chaleur le Royaume-Uni a-t-il connues cette année seulement 1 pour autant que je sache parler de pousser de fausses nouvelles et poussant un récit #countryfile.

Les commentaires critiques se sont poursuivis alors que l’un d’eux fustigeait l’émission pour ne pas avoir souligné à quel point les compagnies des eaux avaient à voir avec le problème.

Ils ont écrit en ligne : « Si ‘NOUS’ prenons trop d’eau ?

« Est-ce que ‘NOUS’ sommes les compagnies d’eau profiteuses qui préféreraient prendre cette eau plutôt que de réparer les fuites et d’améliorer l’infrastructure ? »

Ce n’est pas la première fois que la série est critiquée par les fans.

Des fans dégoûtés ont frappé lors de la récente émission spéciale Wild Britain du programme, affirmant qu’elle était devenue «trop politique».