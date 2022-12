Les téléspectateurs de Countryfile ont tous la même plainte après le bouleversement du calendrier de la BBC

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE se sont tournés vers Twitter avec frustration après le dernier remaniement du calendrier de la BBC.

Countryfile est devenu un favori du dimanche soir pour les fans de l’émission, le programme étant généralement diffusé entre 17h30 et 19h30 sur la chaîne phare du diffuseur.

Countryfile a été déplacé de BBC One à BBC Two pour accueillir la finale de la Coupe du monde[/caption]

Les fans de l’émission étaient “livides” lors du remaniement du calendrier[/caption]

Son créneau horaire change généralement pour s’adapter à ce que les téléspectateurs peuvent regarder d’autre pendant la journée.

Mais les fans de l’émission ont été dévastés d’apprendre que le programme avait été déplacé de son emplacement d’origine sur BBC One à BBC Two pour faire place à la finale de la Coupe du monde.

Coup d’envoi à 15 heures et dépassé en raison de la prolongation du match, le match Argentine contre France s’est déroulé depuis le stade du Qatar alors que des millions de téléspectateurs se sont connectés pour regarder la finale.

Malheureusement, cela signifiait que Countryfile devait être déplacé vers BBC Two pour assurer la couverture.

Les fans de l’émission n’étaient pas contents et se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre du remaniement du calendrier.

Un téléspectateur a écrit: “Mbappe a à lui seul fait passer Countryfile à BBC2.”

Un autre a écrit: “Comme c’est ennuyeux que Countryfile ait été déplacé vers BBC Two.”

Un troisième a fait rage : « Countryfile est passé à BBC2. Livide.”

Un quatrième a ajouté: “Je n’arrive pas à croire qu’ils aient déplacé Countryfile vers BBC2.”

Un cinquième a fait écho: “Je n’arrive pas à croire qu’ils aient déplacé Countryfile sur BBC2, c’est une blague.”

Countryfile est diffusé chaque semaine sur BBC One et rend compte des problèmes ruraux, agricoles et environnementaux au Royaume-Uni. John Craven est le présentateur le plus ancien de l’émission, travaillant sur le programme pendant plus de 30 ans après avoir rejoint l’émission l’année suivante.

Des millions de téléspectateurs se sont connectés à BBC One pour regarder la finale de la Coupe du monde, ce qui signifiait que Countryfile devait être déplacé vers BBC Two[/caption]