Les téléspectateurs de Countryfile indignés par le choix de la chemise du météorologue Matt Taylor

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE étaient furieux alors que le météorologue Matt Taylor avait commis le péché mortel de porter de la marine de bloc.

L’épisode de dimanche a vu Matt Baker et Charlotte Smith se rendre dans le Peak District pour célébrer le 70e anniversaire du premier parc national du Royaume-Uni.

6 Les fans de Countryfile ne pouvaient pas pardonner à Matt Taylor d’avoir porté une chemise bleu marine

Cependant, les téléspectateurs ont été distraits par la météo Matt et son choix de chemise.

Arborant une chemise bleu marine avec un jean, les fans étaient furieux par son choix décontracté de tenue.

Les fans espéraient que Matt opterait pour la chemise à carreaux classique.

Un spectateur a déclaré: «Oh Matt. Vous nous avez laissé tomber. Chemise à carreaux dans le lavage?

6 Les téléspectateurs ont été distraits par le choix de la garde-robe de Matt

6 Matt est également devenu décontracté avec un jean

Un deuxième a écrit: «Matt porte une chemise à carreaux très légèrement subtile.

« J’ai dû sortir la loupe sur l’écran. »

Un autre a écrit: « Matt a oublié de demander à sa mère de préparer sa chemise à carreaux – il y aura des larmes avant le coucher! »

Attendez, c’est une chemise à carreaux TRÈS subtile. #countryfile pic.twitter.com/UYK7UHRPsf – Carl Draper (@explodingwalrus) 16 mai 2021

Pendant ce temps, les téléspectateurs ont été gâtés par un paysage époustouflant du Peak District.

En explorant le pic blanc, ils sont tombés sur un bâtiment de ferme vieux du dix-neuvième siècle pour sauver et réutiliser.

Le magnifique bâtiment ancien avait une disposition en brique à l’ancienne et des gravures à l’intérieur de générations de la famille Shirley.

Les jeunes vaches d’environ deux ans y passaient l’hiver.

6 Les présentateurs de Countryfile ont adoré cette grange historique du XIXe siècle

6 Les jeunes vaches y étaient gardées

Il comportait une trappe, une basse-cour pour qu’ils puissent faire de l’exercice.

Cela fonctionnait depuis un siècle et Matt nota comment il pouvait ressentir l’histoire.

Matt a déclaré: « C’est un peu comme une capsule temporelle. »

Le patrimoine agricole pourrait perdurer pour les générations futures – mais puis-je être sauvé?

6 Des gravures de générations ont été trouvées à l’intérieur de la grange

Un géomètre est venu visiter la grange et a dit: «C’est une belle grange, j’adore! Et l’enceinte et tout.

Il avait très peu changé depuis le moment où il a été construit, ajoutant à la sensation historique.

Cependant, un fermier local a admis qu’ils n’avaient pas utilisé l’étable pour les vaches depuis les années 70.

Les téléspectateurs étaient convaincus que le bâtiment de la grange ferait un excellent Air BnB.

Un fan a déclaré: « Surpris de ne pas avoir transformé cette grange en Air BnB. »

Un autre a noté: «Matt a un œil sur une nouvelle opportunité Air BnB #countryfile.»

