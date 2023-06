Les téléspectateurs de Countryfile furieux alors que la série de la BBC apporte un changement majeur au segment populaire

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE sont devenus furieux alors que la BBC apporte un changement majeur à un segment populaire.

L’émission bien-aimée de BBC One rend compte de tout ce qui concerne l’agriculture et l’environnement.

Il est présenté par une gamme de visages de Beeb tels que Matt Baker, Ellie Harrison, John Craven et Helen Skelton.

Cependant, les fidèles téléspectateurs de l’émission sont devenus furieux après que les producteurs aient apporté un grand changement au format.

Le concours annuel de photographie de Countryfile n’accepte désormais que les soumissions par inscription en ligne.

Les patrons de l’émission ont abandonné les entrées postales dans un mouvement qui a blessé son public plus âgé.

S’adressant aux médias sociaux, un téléspectateur a fustigé: «#Countryfile n’accepte désormais que les inscriptions en ligne pour leur concours de photos de calendrier. Cela exclut bon nombre de leurs téléspectateurs plus âgés. Putain de dégoûtant ! »

Un deuxième a écrit : « Bonne chance pour avoir ces guillemots avec un smartphone. »

« Concours photo ? Photoshop AI devrait marcher dessus », a déclaré un troisième.

La photo gagnante du concours sera incluse dans le calendrier des spectacles de l’année prochaine au profit de Children in Need.

Pendant ce temps, les fans de Countryfile disaient tous la même chose à propos de Stav Danaos et de son choix de tenue lors de son bulletin météo.

Le dernier épisode de l’émission de la BBC a laissé les téléspectateurs sérieusement distraits par le double ensemble en jean du présentateur, disant « vous nous avez laissé tomber ».

L’épisode de dimanche a vu Charlotte Smith et Matt Baker à Lower Hampen Farm dans les Cotswolds pour rencontrer Lydia et Clive Handy, qui ont remonté le temps pour adopter une approche plus traditionnelle de l’agriculture.

Matt a tissé un fil en utilisant de la laine de moutons de race rare de la ferme, tandis que Charlotte a levé le voile sur la microbiologie du sol et son impact sur la façon dont nous cultivons nos aliments à l’avenir.

Mais les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de commenter la tenue vestimentaire du météorologue qui portait un jean bleu et une chemise en jean assortie.

