Les téléspectateurs de Countryfile font rage “honte à la BBC!” et s’éteint après un rapport d’élevage porcin “dégoûtant”

Alors que l’émission de la BBC faisait son retour sur les écrans, elle a fait face à une réaction violente des téléspectateurs dimanche soir.

Charlotte a rencontré un fermier qui gardait ses cochons dans un enclos à l’intérieur[/caption] Bbc

Les téléspectateurs ont été irrités par les conditions dans lesquelles les porcs étaient gardés[/caption]

L’édition spéciale du dimanche soir sur le souvenir du programme de la BBC a vu l’animatrice Margherita Taylor marquer le dimanche du souvenir depuis le parc national du mont Edgcumbe à Cornwall.

Charlotte a rendu visite à un fermier appelé Charlie, qui s’occupait de ses cochons qui étaient gardés dans un enclos à l’intérieur.

L’agriculteur a expliqué : “Nous sommes ce que vous appelez une ferme porcine de base, nous élevons donc des reproducteurs de race.”

Certains ont qualifié le spectacle de “dégoûtant” pour avoir montré les élevages de porcs et de poulets surpeuplés.

Il a montré aux téléspectateurs où ses 7 000 porcs étaient gardés au total.

Cependant, certains téléspectateurs ont été irrités par les conditions dans lesquelles les porcs étaient gardés, et beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour discuter de leurs pensées.

Un téléspectateur furieux a écrit : “C’est assez dégoûtant de vous voir montrer des éleveurs de porcs avec 7 000 porcs élevés dans des hangars et des élevages de poulets avec 28 000 poules.”

Un autre téléspectateur déçu a ajouté : « J’attendais mieux de votre part de soutenir ce type d’agriculture. Honte à vous #Countryfile.





Un troisième écrit : « 100 % d’accord sur l’élevage porcin, pas de vie du tout pour ces pauvres créatures coincées à l’intérieur toute la journée. Éteint!!! #Fichierpays.

Un quatrième fulminait : « peut-être que votre éleveur de porcs n’aurait pas besoin de refroidir ses cochons s’il les laissait sortir pour profiter de leur vie au lieu de les maltraiter. Leur porc aurait aussi meilleur goût.

Ailleurs dans l’épisode, Adam Henson a révélé qui sera couronné Countryfile Young Countryside Champion of the Year aux BBC Food and Farming Awards.

Countryfile est diffusé le dimanche sur BBC One et disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Les téléspectateurs ont été déchaînés quand ils ont vu où les porcelets étaient gardés[/caption]