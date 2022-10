Les téléspectateurs de Countryfile font rage face au manque d ‘«inclusivité» lors d’un épisode spécial de l’émission de la BBC

COUNTRYFILE a suscité la division parmi les téléspectateurs alors que Matt Baker a fait un retour avec le spécial Man and His Dog.

Lors de l’épisode de dimanche soir de l’émission de la BBC, Matt est revenu avec la couverture de l’événement One Man and His Dog de cette année.

L’émission spéciale “The One Man and His Dog” a divisé les téléspectateurs de Countryfile[/caption]

Certains fans ont estimé que le titre de la compétition n’était pas assez inclusif[/caption]

Le présentateur a rencontré quatre des meilleurs manieurs du Royaume-Uni et leurs chiens de berger, qui ont participé au parcours de Bodfari devant le juge Mike Northwood.

La compétition mettait en vedette l’Anglaise Jessica Saukkonen, l’Écossaise Sandy McCulloch, le Pays de Galles Dewi Jenkins et l’Irlandais Tom O’Sullivan.

Cependant, l’émission spéciale Countryfile a rapidement divisé les téléspectateurs, et alors que certains aimaient le programme, d’autres estimaient que le titre, “Un homme et son chien”, aurait dû être plus inclusif.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit : “Quand est-ce que ce concours génial s’appellera ‘Une personne et son chien’?”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit: “Je me demande s’il y a des concurrentes féminines dans l’épisode d’aujourd’hui de Countryfile?”

Tandis qu’un troisième ajoutait : « ‘Un homme et son chien’ ? Le premier concurrent est une femme. Il est temps de changer le nom de la compétition.

Présentant le programme, Matt a déclaré: «Ce domaine sans prétention dans les collines du Derbyshire est sur le point d’entrer dans les livres d’histoire en tant que scène pour One Man and His Dog.

“Quatre des meilleurs maîtres-chiens de berger d’Angleterre, d’Irlande, d’Ecosse et du Pays de Galles sont ici, espérant tous mettre la main sur ce titre prestigieux et devenir champions de One Man and His Dog 2022.”

Alors que Matt se tenait là où les procès auraient lieu, l’hôte a expliqué que le terrain avait été construit comme une frontière entre le royaume du roi et les Gallois.

“Il traverse la frontière actuelle entre l’Angleterre et le Pays de Galles plus de 20 fois”, a ajouté Matt.





“Et tous ceux qui sont là-haut aujourd’hui en train de faire une bonne randonnée seront ravis, car ils auront une vue imprenable sur notre procès.”

Alors qu’il brandissait le prestigieux prix, il concluait : “Et les concurrents qui espèrent mettre la main dessus, le trophée Homme et son chien.”

Countryfile revient dimanche à 16h45 sur BBC One.

Certains ont estimé que le concours devait changer de nom[/caption]