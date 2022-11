Les téléspectateurs de Come Dine With Me se lancent dans un repas «honteux» – mais le mangeriez-vous?

Les fans de COME Dine With Me ont été moins impressionnés par les plats du dîner servis dans le dernier épisode de la série.

Le programme de cuisine à succès de Channel 4 est à Manchester cette semaine et voit un quintette d’espoirs organiser leur propre dîner dans l’espoir de remporter le prix en espèces de 1 000 £.

Kam a mis une pizza surgelée au four pour son plat principal[/caption]

L’hôte a suscité une réaction négative en ligne pour son menu “honteux”[/caption]

Kam n’avait aucune idée de comment la faire déserter[/caption]

Lors de l’édition de mardi de l’émission, la gérante de restaurant difficile Kam était au manoir accueillant les convives de cette semaine, prête à préparer des délices pour ses invités.

Kam a précédemment admis que son repas de prédilection, qu’elle mange souvent cinq fois par semaine, est une pizza dans le bain car elle a admis que “tout a meilleur goût dans le bain”.

Avant que ses choix de menu ne soient révélés, Kam a été vue entrer dans la propriété somptueuse avec ce qui semblait être une pizza surgelée sur son bras donnant apparemment le ton pour la soirée.

Alors qu’elle commençait à préparer ses plats, Kam a déclaré à la caméra : “Ce soir, mon menu est entièrement consacré au fromage, il y a du fromage dans tous les plats car le fromage, c’est la vie et ils vont adorer ça !”

Kam a d’abord préparé un gâteau au fromage à la vanille pour son dessert, bien qu’elle ait admis qu’elle n’avait «jamais fait de gâteau au fromage auparavant».

L’hôtesse glam s’est immédiatement retrouvée en difficulté alors qu’elle envisageait la meilleure façon de créer le désert.

Fidèle à son thème du fromage, Kam a préparé un camembert cuit au four avec du romarin et de l’ail, mais c’est son plat principal qui a le plus amusé ses invités lorsqu’ils ont lu son menu.

Kam préparait des pâtes à la feta crémeuses avec une tranche de pizza, un clin d’œil à son plat préféré de tous les temps.





À la maison, les téléspectateurs ont été choqués par ses choix de menu, l’un d’entre eux l’ayant même qualifié de “honteux”.

Le fan en question a écrit: “Quelle offre sanglante et honteuse pour un repas.”

Un autre a ajouté : « J’ai l’impression que j’aurais besoin de rentrer chez moi et de manger des fruits ou quelque chose comme ça ? J’adore le fromage, mais pas seulement le fromage et les glucides pour trois plats ! #Viens diner avec moi.”

Un troisième a mis en garde contre les dangers potentiels pour la santé qui pourraient découler de la consommation de la nourriture de Kam, en disant : « Continuez à manger du fromage à ce rythme et soit vos artères se fermeront, soit vous aurez la taille d’un bungalow. Les deux probablement.

Comme l’a écrit un quatrième de sa présentation : “Elle aurait au moins pu décorer un peu le haut.”

Avec un cinquième d’accord, écrivant : « Ça ça ? Présentation zéro.

La pizza avec laquelle elle est entrée dans la maison s’est avérée être celle que Kam a servie plutôt que de la faire à partir de zéro, elle a simplement fait sauter la pizza congelée dans le four pour la servir à ses invités.

Les convives de Kam n’étaient pas satisfaits du fait que beaucoup d’entre eux sauvaient sa cuisine lorsqu’il s’agissait de marquer du temps, car elle a obtenu un terne 24 se frayant un chemin derrière l’actuel favori Hayley qui marque 33.

Lors de la soirée de Hayley, les téléspectateurs ont critiqué Kam pour son refus de s’habiller pour s’adapter au thème sous la mer, la qualifiant de “cauchemar”.

Elle a déclaré: “Je n’aime pas les déguisements et je ne participerai pas aux déguisements, mais je vais me faire paraître aussi sous la mer que possible.”

Alors que l’autre invité s’est démené avec les tenues, y compris Nick s’habillant en marin, Kam s’est balancé dans sa tenue de sortie habituelle.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne soit complètement repoussée à l’idée de devoir fileter son propre poisson pendant le dîner et a remarqué à quel point l’odeur était mauvaise.

Les fans de l’émission n’ont pas tardé à qualifier Kam d’invitée à un dîner cauchemardesque et ont partagé leurs réflexions à son sujet en ligne.

Les invités sont arrivés pour le dîner de Kam[/caption]

Les invités ont été choqués par la nourriture qui leur a été servie[/caption]

Kam a été appelé le candidat “cauchemar”[/caption]

Elle n’a pas réussi à battre le meilleur score actuel de Hayley de 33[/caption]

Come Dine With Me est diffusé à 17 h en semaine sur Channel 4.