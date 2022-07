Les téléspectateurs de Come Dine With Me se délectent de la nourriture “prétentieuse” du gagnant – faisant rage “ils auront besoin de McDonalds après ça!”

Les téléspectateurs de Come Dine With Me ont été stupéfaits lorsque les propriétaires de restaurants de Birmingham ont présenté des plats prétentieux en petites portions à leurs invités.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont été déçus du dernier épisode de Come Dine With Me: The Professionals après que la taille des cours ait laissé leur compétition affamée.

Canal 4

Andy et Sam espéraient que leur fameux “curry de morue” impressionnerait les invités, mais cela a fini par les laisser et les téléspectateurs déçus par les petites portions[/caption]

Canal 4

Les plats étaient servis en petites portions pour s’adapter à l’esthétique du restaurant, mais laissaient les clients affamés après[/caption]

Au cours de l’émission d’hier soir, les téléspectateurs ont vu trois équipes culinaires de Birmingham s’affronter pour avoir une chance de gagner le prix en espèces de 1 000 £.

L’Oyster Club, suivi du pub caribéen Wildmoor Oak et du restaurant Eight ont concouru.

Lors de la dernière nuit, le chef cuisinier Andy et le copropriétaire Sam ont servi des plats « raffinés » de leur restaurant, appelé Eight, aux autres candidats.

Andy et Sam ont servi aux invités, un repas de trois plats composé de : curry de cabillaud à la japonaise, bœuf Wagyu, avec huîtres et truffe, et une mousse au chocolat à l’orange sanguine, en dessert.

En savoir plus sur Viens dîner avec moi temps fracassant Les fans de Come Dine With Me s’indignent de la cascade “gaspillée” de l’hôte AGNEAU SACRIFICIEL Les fans de Come Dine With Me ont la même plainte à propos du narrateur Dave Lamb

Les téléspectateurs ont été complètement déconcertés par les portions extrêmement petites servies et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs frustrations.

Avec un utilisateur enragé disant: “Oh b ******* ils ont gagné.”

Un autre a ajouté: “De minuscules portions et imaginez la réaction si vous aviez une plainte.”

Les invités ont également eu droit à des informations sur l’inspiration derrière le plat d’entrée, ce que personne n’a demandé.





Les concurrents n’avaient pas l’air trop amusés pendant la petite diatribe d’Andy.

Avec un candidat, prenant un coup en disant: “La chimie n’était pas ma matière la plus forte, vous apprenez quelque chose de nouveau tous les jours – mais c’était peut-être celle d’Andy.”

Un autre a fait écho: “Certains endroits sont trop chics de nos jours.”

Le menu suivant était le plat principal – 75 £ de bœuf Wagu, d’huîtres et de truffes, qui a semblé séduire certains des concurrents avant qu’ils ne réalisent à quel point les portions étaient petites.

Après le plat principal, Andy a apporté un nettoyant pour palette «à l’azote liquide» que les invités peuvent utiliser.

Les autres concurrents semblaient déconcertés, l’un d’eux disant: “Ouais, vous obtenez tous ces trucs, dans ces restaurants chics.”

En savoir plus sur le soleil BOUTIQUE PARLANTE J’ai travaillé à Asda, les articles bizarres que les gens revenaient et pourquoi le dimanche est le pire ROULEAUX PETITS Je vis dans une maison sur roues – je l’ai construite avec mon père, maintenant je n’ai plus d’hypothèque

Au moment de marquer, les concurrents n’ont pas été impressionnés par la taille des portions.

La paire du club Oyster a déclaré: “Les portions de nourriture étaient juste un peu trop petites, pour un repas à trois plats, et c’est pourquoi nous leur attribuons un quatorze.”

Les propriétaires de pubs caribéens de Wildmoor Oak étaient également d’accord en disant :

“La taille des portions de la nourriture était tout simplement trop petite.”

Bien que les concurrents ne soient pas satisfaits de la taille des portions, Andy et Sam sont arrivés premiers, remportant le prix en espèces de 1 000 £.

Les restaurateurs ont célébré avec une coupe de champagne.

Canal 4

La paire du club Oyster a plaisanté en disant que les portions de nourriture étaient trop petites et a critiqué le goût des plats[/caption]

Canal 4

Les invités ne semblaient pas impressionnés par les plats raffinés d’Andy Sam[/caption]

Come Dine With Me: The Professionals est diffusé en semaine sur Channel 4 à 17 heures.