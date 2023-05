Les téléspectateurs de Chase ont frappé Bradley Walsh lors d’une émission spéciale sur les célébrités alors que les stars perdent le jackpot record

Les TÉLÉSPECTATEURS de The Chase se sont tournés vers les médias sociaux pour frapper Bradley Walsh.

Dans l’épisode de célébrités d’hier de The Chase d’ITV, les visages célèbres étaient sur le point de gagner un énorme prix de charité.

Bradley Walsh a laissé les fans de The Chase secoués[/caption] Éclaboussure

Joe Sugg en vedette dans l’émission, empochant presque plus de 200 000 £[/caption]

Cependant, dans les derniers instants, ils ont tout perdu.

Lors de son tour contre le Chaser Paul Sinha, la personnalité de la télévision Joe Sugg a réussi à obtenir 201 000 £, qu’il a ajoutés aux montants remportés par le footballeur professionnel David James et I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! vedette Myles Stephenson.

L’équipe a également été rejointe par la journaliste et présentatrice de nouvelles Lucrezia Millarini.

Paul a finalement rattrapé le score de 18 de l’équipe dans la poursuite finale, mais il y avait une chance pour qu’il soit repoussé.

L’horloge s’est arrêtée lorsque Paul n’a pas pu répondre qui jouait un personnage dans le film comique Stepbrothers.

Joe et ses coéquipiers célèbres ont cependant presque saisi le point, quand ils ont répondu à Will Ferrell – mais ont mal prononcé son nom en tant que Will Farrell.

Malheureusement, le présentateur Bradley Walsh a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’accepter la réponse de Will Farrell.

Pour cette raison, les célébrités ont perdu le record de 213 000 £, mais ont reçu 1 000 £ chacune pour les œuvres caritatives qu’elles ont choisies.

Les fans de l’émission n’étaient cependant pas satisfaits des résultats, avec un écrit: « Cette situation Will Ferrell & Will Farrall était absolument ridicule, assez évidente qui il disait? »

Un deuxième a déclaré: « Cette réponse de Will Ferrell est si dure, comment ne pouvez-vous pas l’accepter. »

Un autre s’est exclamé: « Oh p *** du chasseur. Je pensais qu’ils allaient gagner ces 213 000 £. Ils étaient fabuleux. Si seulement ils avaient dit Ferrell au lieu de Farrell.

« Pourquoi Brad était-il si excité de dire que c’est Ferrell et non Farrell? » critiqué un autre.

Un cinquième a demandé: « Je me demande si les poursuivants ont jamais eu des remords à l’idée de retirer cette somme d’argent aux organisations caritatives? »

« Oui, la mauvaise prononciation de Ferrell était dure, mais ce sont les pauses, j’en ai peur. » sonné dans un sixième.

Les téléspectateurs qui espèrent écouter The Chase cet après-midi devront être patients en raison des perturbations causées par le jour férié.

Avec des mises à jour diffusées entre 18h et 18h30, The Chase sera diffusé 90 minutes après son créneau habituel de 17h, ce qui risque de frustrer les fans.

Le chasseur Paul Sinha a dépouillé la liste des célébrités de son jackpot record[/caption]

The Chase est diffusé ce soir à 18h30 sur ITV1.