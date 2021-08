Les téléspectateurs de Chase bouche bée alors que Shaun Wallace interrompt Bradley Walsh avec un incroyable talent caché

BRADLEY Walsh est resté bouche bée lorsque le poursuivant Shaun Wallace l’a interrompu avec son talent caché.

Lors de l’épisode de lundi soir du jeu télévisé ITV, le maître du quiz a montré sa voix alors qu’il se mettait à chanter et danser avec la mélodie.

3 Shaun a fait la sérénade du panel alors qu’il faisait semblant de jouer de la guitare

3 Bradley a été laissé perplexe par l’épidémie de karaoké sur scène

La star de la télévision Shaun, 61 ans, faisait face aux nouveaux concurrents John, Tanya, Slavko et Siobhan alors qu’ils se battaient pour remporter un gros prix en espèces.

Mais au milieu du jeu sérieux et intense, le Dark Destroyer a pris une tournure inattendue en se mettant à chanter pour le public.

Se préparant à affronter les quatre espoirs dans des matchs en tête-à-tête, Shaun a commencé à chanter la chanson classique de Bob Marley de 1973, I Shot the Sheriff.

Il a commencé à chanter fort les paroles dans le cadre de sa séance de karaoké impromptue : « J’ai tiré sur le shérif, mais je n’ai pas tiré sur l’adjoint !

Alors que les quatre joueurs ont été laissés pour compte, l’hôte Bradley Walsh était bouche bée et visiblement peu impressionné par l’interruption.

Croisant les bras pour montrer sa désapprobation, il a ensuite demandé à Shaun: « Que diable faites-vous? »

Au lieu de s’arrêter, Shaun a encouragé Bradley à se joindre à lui et à chanter avec lui, en plaisantant qu’ils auraient dû collaborer sur le dernier album de l’animateur.

Bradley, 61 ans, a deux albums studio, Chasing Dreams et When You’re Smiling, dont le deuxième est entré dans le top 10 britannique.

Shaun a plaisanté: « Je vous avais dit que vous auriez dû m’avoir sur votre album », mais Bradley a lancé un regard choqué à la caméra et a refusé de répondre.

Le chasseur n’a pas été découragé par la désapprobation évidente et a continué à se produire – dansant et faisant semblant de jouer de la guitare aérienne depuis son podium.

Alors que Bradley semblait rougir et abasourdi, le public en direct et ceux à la maison ont été laissés de côté.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a écrit depuis son canapé : « La voix d’un putain d’ange, ce Shaun. »

Un deuxième a plaisanté: « Bradley est de nouveau avec Shaun », alors qu’un troisième a désespérément demandé: « Bradley et Shaun collab album quand? »

Malgré les chants et la danse, Shaun était toujours capable de faire exploser les espoirs du quiz alors qu’il les battait dans la poursuite finale.

John et Siobhan avaient été exclus de la série par lui plus tôt, ne laissant que Tanya et Slavko jouer pour leurs 6 000 £ dans le chaton.

Cependant, Shaun n’a pas tardé à les rattraper, les pourchassant avec 42 secondes d’avance au compteur dans une finale « malchanceuse ».

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV.