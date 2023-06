Les téléspectateurs de Channel 4 se déchaînent alors que les légendes de Big Breakfast se réunissent après 20 ans pour présenter le déjeuner à emporter de Steph

L’équipe originale de Big Breakfast a été réunie sur Channel 4 aujourd’hui – et les fans ont adoré.

Johnny Vaughan et Denise Van Outen ont dirigé The Big Breakfast dans les années 90 et ont eu une querelle de longue date.

Johnny Vaughan et Denise Van Outen ont été réunis aujourd'hui

Les présentateurs ont joué More Tea Vicar dans Steph's Packed Lunch

Cependant, ils ont recommencé à parler pendant le verrouillage et ont repris aujourd’hui l’hébergement de Steph’s Packed Lunch.

Le duo a ramené l’atmosphère chaotique du bras de fer original en direct, et même l’un de leurs anciens jeux, More Tea Vicar.

Ils ont également été rejoints sur Channel 4 par le lecteur de nouvelles original de Big Breakfast Phil Gayle.

Un téléspectateur a écrit: «La chimie de Johnny, Denise et Phil Gayle est toujours incroyable. Si la chaîne 4 ne ramène pas quelque chose qu’ils hébergent, il leur manque un gardien absolu.

Un autre a convenu: « Génial de voir Johnny et Denise sur #stephspackedlunch Donnez-leur leur propre émission. »

Un troisième a déclaré: « Johnny et Denise peuvent-ils héberger tous les jours s’il vous plaît !!! C’est comme au bon vieux temps. »

Le duo a été rejoint par Mo Gilligan, qui a dirigé le Redémarré Big Breakfast avec AJ Odudu.

Le lecteur de nouvelles de Big Breakfast, Phil Gayle, a également fait un grand retour à la télévision

C'est la première fois qu'ils passent ensemble à la télévision depuis 20 ans