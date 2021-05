Les téléspectateurs de Celebrity Chase émerveillés alors que l’équipe remporte 120000 £ pour une association caritative dans l’une des plus grandes victoires de la série

L’HISTOIRE a été faite sur l’épisode de ce soir de The Chase sur ITV.

Le comédien Dane Baptiste, l’arbitre de rugby Nigel Owens, la présentatrice Anita Rani et le diffuseur sportif Mark Pougatch se sont réunis pour battre Chaser, Anne Hegerty (La gouvernante) à la plus grande victoire de l’histoire.

9 L’équipe de célébrités a remporté les plus gros prix en espèces de l’histoire des spectacles

Le trio a gagné 40 000 £ chacun pour leurs œuvres de bienfaisance; Mark’s était le Banbury Young Homelessness Project, Anita était les Southall Black Sisters victimes de violence domestique pendant le COVID et Dane était l’African Caribbean Leukemia Trust.

Les téléspectateurs de l’émission télévisée The Chase de Bradley Walsh ont été laissés «perplexes» après le manque de distanciation sociale lors de l’émission hebdomadaire Celebrity Special.

L’épisode a été le premier à être filmé après le verrouillage et les candidats ont été vus assis à un mètre l’un de l’autre tout au long de l’épisode.

Un téléspectateur a tweeté: « Le chasseur a de nouveau été battu aujourd’hui, l’une des plus grosses victoires de l’émission 120’000 £! #TheChase »

9 Le trio a célébré sa grande victoire avec un câlin de groupe

9 L’équipe a été critiquée pour ses étreintes par les téléspectateurs en ligne

L’un d’eux a tweeté: «Je suis donc en train de rattraper #TheChase sur @ITV et je suis totalement perplexe qu’Anita ait dit que c’était enregistré après le verrouillage, mais Bradley embrassait tout le monde dans l’émission.

«S’ils bouillonnaient comme # gbbo2020, c’est bien. Mais donne des messages contradictoires lorsque le pays connaît une augmentation du nombre de cas. »

Un autre a déclaré: «Un peu confus par cette célébrité #thechaseepisode. Il y a un bureau plus long pour permettre la distanciation sociale et il semble n’y avoir aucun public pour des raisons évidentes, mais Bradley serre toujours la main des candidats?

ITV a répondu en rassurant les téléspectateurs sur le fait qu’ils avaient effectivement suivi la directive du gouvernement sur les coronavirus.

9 Anita Rani était ravie de la méga victoire

9 La gouvernante a trébuché sur une question sur Rula Lenska

Les précédents montants les plus élevés remportés sur Celebrity Chase incluaient auparavant un épisode mettant en vedette Rachel Riley et Kirsty Gallacher gagnant 160000 £.

Le présentateur du compte à rebours et le présentateur de Sky Sports ont affronté Shaun Wallace alias The Dark Destroyer dans la poursuite finale et ont choisi de prendre l’offre la plus élevée dans leurs propres créateurs de trésorerie individuels.

Ils ont fait 16 pas contre lui et il n’a pas pu les rattraper, alors les femmes ont récupéré le prix en argent pour leur organisation caritative, Soccer Aid.

Les chasseurs semblent faire ressortir leur côté généreux dans les jeux de célébrités, car ils augmentent souvent leurs offres en espèces pour les associations caritatives choisies par les célébrités.

9 L’équipe s’est vu proposer la question des Chasers mais n’a pas répondu correctement

9 Mark Pougatch est déjà apparu sur le jeu télévisé avant

La plus grande offre jamais faite à un seul concurrent à la table de The Chase concernait un spectacle de célébrités.

L’offre de 139 000 £ a été faite à Duncan James du boyband Blue.

Il l’a gagné, mais malheureusement, l’équipe a été battue dans la poursuite finale.

En février 2019, Judith a remporté 70000 £, ce qui en fait la plus grande gagnante en solo de tous les temps.

Son équipe a été anéantie par Jenny « The Vixen » Ryan, alors elle a osé aller chercher le prix le plus élevé.

9 La gouvernante a déjà perdu face à des groupes de célébrités, les faisant gagner gros pour une association caritative

9 L’animateur Bradley Walsh ne pouvait s’empêcher de chanter et de danser

En 2018, une autre équipe a remporté 100000 £ (25000 £ chacune), ce qui en fait la plus grande équipe gagnante de tous les temps après avoir également battu Anne « The Governess » Hegerty, tout comme les célébrités l’ont fait ce soir.

Ce n’était pas seulement la plus grosse victoire de The Chase, mais aussi le plus gros prix jamais remporté dans une émission télévisée de jour.

Le jeu télévisé, animé par Bradley Walsh, a été nommé meilleur programme de jour en 2017 et meilleur programme de quiz en 2019.

The Chase est sur ITV à 17h30