Les téléspectateurs de Celeb Juice choqués alors que Maya Jama fait des aveux sexuels racés

Les téléspectateurs de CELEBRITY Juice ont été choqués après que Maya Jama eut fait une confession sexuelle racée.

La présentatrice de 26 ans a mis les fans dans une frénésie lorsqu’elle a participé à un match effronté lors de l’émission de jeudi.

6 Maya Jama a fait une confession sexuelle racée sur Celeb Juice d’hier soir Crédit: ITV

Maya a rejoint l’invité Joe Swash et la capitaine de l’équipe Emily Atack, alors qu’ils devinaient quel mot sexy ils jouaient en sautant sur un trampoline.

Joe était sur la sellette alors qu’elle faisait de son mieux pour donner des indices aux filles, après quelques mauvaises tentatives, Maya avait correctement deviné « 69 ».

Le gagnant de I’m a Celeb était ravi que Maya ait répondu à la bonne question, ce qui signifie un autre point pour leur équipe.

Mais les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué la remarque effrontée de Maya.

6 Keith Lemon a servi plus de jeux effrontés ce soir Crédit: ITV

Après avoir deviné correctement la position sexuelle, Maya a dit: « J’adore un 69 ».

Le commentaire noté X n’est pas passé inaperçu par les fans, avec des fans chauds sous le col affluant sur les réseaux sociaux.

Un téléspectateur d’ITV a écrit: « Maya Jama aime un 69 – brillant. »

Un autre a partagé: « » J’ai adoré @MayaJama sur Celebrity Juice aller trop loin sur la scène du trampoline. «

6 Maya a laissé échapper qu’elle « aime un 69 » Crédit: ITV

Un troisième a posté: « Maya Jama ‘aime un 69’ ..f ** k moi, elle est absolument parfaite à tous points de vue !! »

Maya a récemment été laissée dans un accès de secousses alors qu’elle oscille sur le sol dans un autre jeu hilarant.

Laissant peu à l’imagination, avec juste un soutien-gorge noir sous le numéro sexy et étincelant, Maya se trémousse sur une planche oscillante.

Le jeu Wibbly Wobbly voit l’animateur de l’émission ITV Keith Lemon demander à Maya de décrire une série de mots que ses coéquipiers doivent deviner alors qu’elle se tortille.

6 Maya a laissé peu à l’imagination dans un nombre étincelant Crédit: ITV

Maya a eu du mal à parler alors qu’elle relevait un défi dans un haut en filet transparent.

«Je ne pourrai jamais expliquer ça», crie-t-elle en trébuchant sur ses mots tout en étant distraite par la plaque vibrante.

Après avoir réduit la couleur verte, la chanteuse HRVY devine la bonne réponse alors que Maya se jette hors du tableau pour « une pause ».

Maya est récemment devenue une panéliste permanente sur Celebrity Juice et fait désormais partie de l’émission toutes les deux semaines.

6 Maya a eu du mal à parler alors qu’elle essayait le match Wibbly Wobbly Crédit: ITV

Parlant du rôle, elle a déclaré: «Je n’ai jamais vraiment idée de ce qui va se passer sur Celebrity Juice, mais je sais que ça va toujours être hilarant.

« C’est une émission dont je rêvais de continuer quand je grandissais et je suis donc ravie de devenir un habitué de l’émission et d’avoir l’opportunité de partager le panel avec certaines de mes personnes préférées. Bang Tidy! »

L’épisode survient après que Maya a été forcée de riposter à des trolls en ligne qui disaient qu’elle avait un nez comme Michael Jackson.

Elle a dit MarieClaire.co.uk qu’elle ne laisse pas les trolls la déranger et qu’elle « rit » des choses méchantes qu’ils ont à dire.

6 Maya est devenue panéliste permanente sur Celeb Juice Crédit: Instagram

Maya a ouvert: « Quelqu’un m’a appelé » nez de Michael Jackson « . Je n’avais jamais pensé à mon nez avant, mais après avoir entendu que j’étais dans le miroir pendant une semaine, comme: » Est-ce que ça ressemble à celui de Michael Jackson? «

« Des inconnus peuvent vous faire remettre en question des choses dont vous avez toujours été sûrs auparavant. Maintenant, je peux en rire parce que j’y suis habitué et personne ne m’a jamais rien dit d’horrible, heureusement. »

Maya a ajouté: « Je peux voir les commentaires en ligne et penser: ‘La personne qui dit cela ne me dirait pas cela en face et elle n’est probablement pas heureuse parce que personne de content n’attaque quelqu’un qu’elle ne connaît pas.' »