Les téléspectateurs de ce matin sont furieux alors que l’émission est abandonnée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans un bouleversement majeur du calendrier

Les téléspectateurs de CE matin sont devenus furieux alors que l’émission a été abandonnée pour la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Le programme de jour phare d’ITV ne sera pas diffusé ce jeudi dans un bouleversement majeur de l’horaire.

Les téléspectateurs de ce matin sont devenus furieux alors que l'émission a été abandonnée pour la Coupe du monde féminine de la FIFA

ITV fait place à une couverture continue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

L’action débutera directement après le spectacle de Lorraine Kelly à 10h15 et durera jusqu’à 13h30.

Cela signifie que Loose Women a également été victime du changement d’horaire et ne sera donc pas à l’antenne non plus.

Les fans de This Morning ont été rendus furieux par le changement – ​​alors qu’ils glissaient pourquoi le sport devait être diffusé sur ITV1.

L’un d’eux a déclaré: « Le football pourrait facilement être sur ITV2 car nous l’avons tous et laissez le calendrier tranquille. »

Un deuxième a écrit : « J’aime mes sports, mais n’y a-t-il pas assez de chaînes sportives pour le montrer ? »

« Il ne devrait pas y avoir de sport sur ITV1, pourquoi ne peut-il pas simplement être diffusé sur les chaînes de sport, c’est à cela qu’ils servent », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Génial alors maintenant tout le monde doit regarder. »

Ce matin et Loose Women reprendront leurs plages horaires habituelles vendredi.

Dermot O’Leary a récemment été contraint de s’excuser auprès des téléspectateurs après qu’un homme soit apparu dans l’émission portant un chapeau collé au mot C.

La journaliste itinérante Josie Gibson, 38 ans, a interviewé quelques campeurs pour un segment préenregistré.

Cependant, ce que les producteurs ne semblaient pas avoir remarqué, c’est que le chapeau de cow-boy de l’homme était absolument recouvert du mot « c *** ».

Au lieu de cela, il incombait aux téléspectateurs de souligner que le chapeau noir avec du texte blanc méritait un examen plus approfondi.

Il est apparu dans le cadre du segment de la compétition, où Josie interviewait des propriétaires de camping-cars – parce que l’émission en offrait un.

Loose Women a également été victime du changement d'horaire et ne sera donc pas à l'antenne non plus