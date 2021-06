Les téléspectateurs de ce matin ont été choqués par les « blagues sales » d’Alison Hammond et Dermot O’Leary alors qu’ils parlent de sexe fort

Les téléspectateurs de CE matin ont été choqués par les « blagues sales » d’Alison Hammond et Dermot O’Leary alors qu’ils parlaient de sexe fort.

Les hôtes ont été rejoints par Vanessa Feltz, 59 ans, alors qu’un appelant se plaignait que leurs voisins bruyants faisaient l’amour trop fort.

6 Alison a diverti les fans avec ses plaisanteries effrontées

Dermot et Alison de ce matin sont devenus bleus avec leurs blagues sur le sexe fort après qu’un appelant se soit plaint à Vanessa à ce sujet.

L’ancien hôte de X Factor, Dermot, a déclaré: « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. »

Il a plaisanté en disant que les voisins d’Alison lui ont dit de le garder aussi.

Vanessa Feltz a enthousiasmé les fans lorsqu’elle a parlé de voisins bruyants qui aiment se faire « chocolar sur les mamelons » et « des lustres tremblent ».

6 Alison et Dermot ont tellement rigolé avec Vanessa

6 Dermot aimait taquiner Alison à ce sujet

6 Les fans ont trouvé ça hilarant

6 Ils ont été stupéfaits par Alison et Dermot

Elle a exhorté les gens à ne pas se plaindre car cela les encouragerait à avoir des relations sexuelles encore plus fortes.

Les fans ont afflué sur Twitter, hystériques à propos de la discussion.

L’un d’eux a écrit: « Alison Hammond et Dermot O’Leary apportent tellement de rires et de joie à This Morning. »

Un autre a écrit: « Dirty b*****ds. »

6 Vanessa a peint une image très vivante de voisins ayant des relations sexuelles trop fortes

Plus tôt ce mois-ci, Alison est venue tout énervée en parlant à un invité

Le héros parachutiste a invité Alison à faire un saut avec lui

Plus tôt ce mois-ci, Alison n’a pas pu s’empêcher de rougir alors que le héros de guerre Ben Parkinson l’a défiée à un défi incroyable.

Le parachutiste est le soldat le plus gravement blessé à avoir survécu à la guerre en Afghanistan.

Ben a également expliqué aux hôtes qu’il prévoyait de sauter en parachute du mont Everest pour aider à collecter des fonds pour son organisme de bienfaisance, Pilgrim Bandits.

Mais les choses ont ensuite changé lorsque Ben a ensuite demandé à Alison de le rejoindre pour son grand saut.

« Vous allez sauter en parachute avec moi… et Phillip Schofield », a-t-il dit.