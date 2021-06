Les téléspectateurs de ce matin en larmes alors qu’une mère avec trois mois à vivre gagne 2 000 £ pour organiser une fête avant sa mort

Les téléspectateurs de CE matin étaient en larmes aujourd’hui lorsqu’un téléspectateur n’avait plus que trois mois à vivre a remporté 2 000 £ pour organiser une fête avant de mourir.

Après avoir survécu à un cancer du sein, Heather a appris qu’elle avait une tumeur au cerveau en phase terminale.

3 Emotional Heather était en larmes à l’idée de gagner 2 000 £

Elle a participé au concours Dosh On Your Doorstep de l’émission ITV dans l’espoir de gagner un prix en argent à verser pour sa soirée à thème Wake Me Up Before You Go Go.

Les téléspectateurs de ce matin ont fondu en larmes alors que la brave Heather racontait son histoire tragique.

« J’ai reçu un diagnostic de cancer du sein en 2019 », a déclaré Heather à la présentatrice Alison Hammond.

« J’ai eu le feu vert juste avant mon 40e anniversaire et je pensais que les choses revenaient à la normale.

3 Holly Willoughby et Phillip Schofield étaient ravis de la victoire de Heather

« Mais ensuite, on m’a dit que j’avais des troubles cérébraux, alors maintenant je m’organise parce qu’on m’a dit qu’il me restait trois mois à vivre.

« Je vais organiser une fête Wake Me Up Before I Go Go. C’est une fête avant mon décès. L’argent ira à cela. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle restait positive malgré sa mort imminente, Heather a insisté: « Ça ne sert à rien de se morfondre. C’est ce que c’est.

« Si je me morfonds, cela n’aidera ni mon mari ni mes enfants.

3 Le message d’anniversaire personnalisé de Craig David a ému Heather aux larmes

« Je suis passé en mode automatique pour le moment. »

L’immense fan de This Morning avait proposé à son mari en direct dans l’émission et un clip a été diffusé aujourd’hui.

Heather a ensuite été stupéfaite lorsque l’hôte Phillip Schofield a doublé son argent lorsqu’elle a remporté 1 000 £.

Il a déclaré: « Nous avons un cadeau pour vous, comme cadeau d’anniversaire, nous ajouterons 1 000 £ supplémentaires à votre fête.

« Nous avons aussi un message pour vous… »

La superfan de Craig David, Heather, a ensuite diffusé un message vidéo personnalisé de la star qui lui a chanté joyeux anniversaire.

Le chanteur de 7 Days a déclaré : « Je voulais juste vous envoyer tout mon amour et toute mon énergie positive.

« J’ai entendu dire que c’était un jour très spécial pour toi demain. »

Heather était submergée par l’émotion alors qu’elle pleurait des yeux sur le message sincère.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de gagner l’argent pour la fête, elle a ajouté: « Ça va être incroyable avec des tonnes de gens qui s’amusent vraiment. »

Un téléspectateur a déclaré: « Pleurer des yeux. Quelle femme incroyable. »

« Un autre a ajouté: En larmes en regardant #thismorning dosh sur le pas de la porte. Quelle femme incroyable Heather est! »

Quelqu’un d’autre a dit: « Je suis en train de regarder #ThisMorning J’envoie tellement d’amour à Heather. »