Les téléspectateurs de Casualty ont tous la même demande après que Max a reçu des nouvelles choquantes

Les fans de CASUALTY se sont tous retrouvés avec la même demande après que Max ait reçu une nouvelle choquante.

Les fans du drame médical de la BBC ont regardé le médecin, joué par Nigel Harman, semble être frappé par certains nouvelles qu’il aurait préféré ne pas entendre.

Tout au long de l’épisode, Max a semblé quelque peu distrait pendant la folie de l’ED.

Mais il était clair qu’il cachait quelque chose à ses collègues – quelque chose dont Dylan commençait à se méfier.

Dans un moment loin de s’occuper des patients, c’est Max lui-même qui est devenu un patient.

On pouvait le voir se faire dire des informations non identifiées et il semblait profondément secoué par ce qu’il avait entendu.

La voix du médecin était déformée avant qu’on puisse l’entendre dire : « Au moins, vous êtes déjà venu ici et vous savez à quoi vous attendre.

« Et vous avez des gens à qui parler, un réseau de soutien. »

Il a ensuite été suggéré que Max pourrait avoir besoin de s’absenter du travail car on lui avait dit que son équipe pourrait aider à «rattraper le retard».

Un fan a écrit en ligne: « Oh mon cher Max a reçu de mauvaises nouvelles. »

Un autre a ajouté: « Qu’est-ce qu’il vient de dire à Max? »

Alors qu’un troisième a écrit à propos du personnage: « Max repoussant tout le monde. »

Cependant, il a été révélé qu’au dernier moment, Max avait en fait une insuffisance rénale.

Cela a conduit à une confrontation avec sa fille Jodie car il a refusé de lui dire ce qui se passait et l’a criée.

Les fans ont exigé qu’il lui dise la vérité avec l’un d’eux disant: « Pauvre Jodie … Max devrait juste être honnête! »

Comme un autre a ajouté: « Oh Max, tu es têtu. »

