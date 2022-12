BLANKETY Les téléspectateurs vierges ont été stupéfaits par le vrai nom TRÈS festif d’un concurrent ce soir.

L’épisode de ce soir de l’émission de la BBC était un spécial de Noël animé par nul autre que Bradley Walsh, 62 ans.

Bbc

Les téléspectateurs de Blankety Blank sont restés bouche bée devant le vrai nom TRÈS festif du concurrent[/caption]

Des personnalités telles que la star de la radio Jonathan Ross, Alison Hammond de This Morning, l’actrice Joanna Lumley, la star de Gavin et Stacey Joanna Page et les comédiens Alex Horne et Guz Khan y ont participé.

Ils ont essayé de remplir les blancs dans le but de gagner des prix.

Un concurrent qui les a rejoints sur scène était une femme appelée Mary… Christmas.

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour partager leur choc face à son surnom unique.

L’un d’eux a déclaré: «Une candidate nommée Mary Christmas! #BlanketyBlank.

“#BlanketyBlank pas question !!”, a répondu un second.

Un troisième a ajouté : « Mary Christmas ! #BlanketyBlank.