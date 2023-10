Les téléspectateurs de Big Brother exigent que Paul soit expulsé après des aveux « grossiers »

Les téléspectateurs de BIG Brother ont exigé que Paul soit expulsé après ses aveux « grossiers » dans l’émission d’hier soir.

L’agent de sécurité de Liverpool, âgé de 23 ans, a admis qu’il faisait caca avec la porte ouverte alors qu’il vivait avec son grand-père.

Les téléspectateurs de Big Brother ont exigé que Paul soit expulsé après ses aveux « grossiers » dans l'émission d'hier soir.

Et les téléspectateurs du redémarrage d’ITV ont été dégoûtés par la confession, l’un d’eux écrivant sur X : « il fait caca avec la porte ouverte ??? Expulser. »

Une deuxième personne a écrit : « Paul fait caca avec la porte ouverte, c’est l’heure de l’expulsion. »

D’autres ont partagé des mèmes sur les réseaux sociaux de personnes semblant dégoûtées après que Paul ait fait la révélation.

Paul a dit qu’il pourrait être « le plus gros perdant, mangeant toute la nourriture et

étant le colocataire le plus bruyant ».

Paul s’est décrit comme « pour le moins extraverti », ajoutant qu’il était : « un peu cinglé mais aussi la tante à l’agonie, comme si je vais m’asseoir et parler avec eux mais je vais aussi leur enlever la merde. .»

Le redémarrage très attendu d’ITV a débuté hier soir à 21 heures, avec les animateurs AJ Odudu, 35 ans, et Will Best, 38 ans, devant l’extravagance du lancement.

Au dessus de suivant six semaines, 16 espoirs entreront aux Garden Studios en Nord Ouest Londres, leur maison.

Ils n’auront nulle part où se cacher grâce aux caméras qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui leur permettra de capturer des drames, des romances, des rires et des émissions télévisées révolutionnaires.

Et nous avons déjà notre premier colocataire désigné qui doit être expulsé.

Olivia de Glasgow a été expulsée lors d’une cruelle première nuit alors que les colocataires participaient à leur première tâche.

Jenkin a été chargé de choisir avec qui il pensait être le colocataire le plus difficile à vivre.

Il a choisi la danseuse Olivia, 23 ans, originaire de Glasgow, car il affirmait que le couple ne s’était pas « gelé ».

En conséquence, Big Brother a annoncé qu’elle avait été immédiatement nominée pour être expulsée.

Plus tard, elle a fondu en larmes à plusieurs reprises, d’abord auprès de Farida dans le jardin, mais plus tard également dans la salle du journal.

