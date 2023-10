Les téléspectateurs de Big Brother découvrent une « nouvelle romance » alors que les colocataires subissent une tâche brutale

Les téléspectateurs de BIG Brother ont repéré une « nouvelle romance » entre deux colocataires.

L’émission de téléréalité s’est poursuivie lundi soir alors qu’une nouvelle semaine commençait dans la maison de télévision.

Les téléspectateurs de Big Brother ont repéré une « nouvelle romance » entre deux colocataires

Noky et Jordan ont semblé se rapprocher lors de la dernière tâche de shopping

Les téléspectateurs d’ITV2 ont regardé les colocataires se réveiller et découvrir que le jardin avait été transformé pour la dernière tâche.

Cela verrait les colocataires participer au camping – ce qui les impliquait de dormir à la belle étoile.

Expliquant le défi posé au casting, Big Brother a déclaré : « Colocataires, bienvenue au Happy Happy Happy Camp de Big Brother. Il est temps de profiter de mon superbe séjour britannique.

« Comme vous pouvez le constater, ma maison s’est transformée en le camping le plus joyeux qui soit. Au cours des prochains jours, vous ne ferez qu’un avec la nature – vivre et respirer tout ce qui est à l’extérieur.

« Les règles de cette tâche sont simples. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir, de vous détendre et vous devez rester heureux, heureux, heureux. Dans le plus pur style britannique de staycation, ce soir, vous dormirez tous à la belle étoile.

Mais pendant le défi, les téléspectateurs ont remarqué que Jordan et Noky se rapprochaient alors qu’ils discutaient en tête-à-tête.

Ils ont parlé de leur famille et ont tissé des liens autour de leur éducation lorsqu’ils ont appris qu’ils fréquentaient tous les deux des écoles publiques.

Noky a également demandé avec insolence à Jordan si sa mère était une MILF – ce à quoi il a répondu : « Oui ».

Cela a amené les téléspectateurs à se demander s’ils pourraient devenir le premier couple de la série.

S’adressant aux réseaux sociaux, un fan a déclaré : « Est-ce que je ressens un petit summum entre Noky et Jordan. »

Un deuxième a écrit : « J’adore le duo Noky et Jordan. »

« Jordan et Noky se sont liés d’amitié », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté : « Jordan et Noky me donnent l’ambiance de la fille la plus populaire de l’école en étant vraiment gentille avec le garçon ringard de la classe. »

Big Brother continue sur ITV2 et ITVX.

Noky et Jordan ont parlé de leurs familles et se sont liés d'amitié en apprenant qu'ils fréquentaient tous les deux des écoles publiques.