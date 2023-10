Les téléspectateurs de BIG Brother ont demandé qu’Hallie soit expulsée après avoir enfreint les règles de la maison à deux reprises.

L’adolescente a été punie pour avoir discuté des nominations, mais certaines personnes qui regardaient à la maison ont suggéré qu’elle s’en sortait facilement et que l’émission était « truquée ».

Hallie et Olivia épelaient sournoisement des noms – Hallie étant surprise à deux reprises.

Will Best a expliqué la situation dans Late and Live hier soir et a montré Big Brother forçant Hallie à avouer ce qu’elle avait fait.

Elle a été appelée dans la salle du journal et a déclaré: « Hier, j’ai dit que Zak était un joueur de jeu et je pense que Matty m’a nommé. »

« J’ai dit que ‘le N O’ était quand une partie de Matty, je pense, m’a nommé, ce n’était pas votre nom. »

Big Brother a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de punir Hallie et lui a fait porter une pancarte de violation des règles jusqu’à « nouvel ordre ».

Will l’a résumé aux téléspectateurs en disant: « La peine de prison d’hier était donc pour le code secret et la punition d’aujourd’hui était pour avoir parlé des nominations que nous venons de voir. »

Mais les téléspectateurs ont dit que c’était trop peu, trop tard, et l’un d’eux a demandé : « Pourquoi Big Brother n’a-t-il pas dit que c’était NOK et vous pouvez voir Hallie écrire I. Rigged show. »

Un autre a tweeté : « Big Brother doit retirer Hallie de la maison… »

Les votes des colocataires ont mis Zak et Henry en lice, mais l’équipage serait furieux dans les coulisses et voudrait que Kerry se retire après avoir proféré une insulte homophobe.

Une source de l’équipage a déclaré au Sun : « Dans les coulisses, Kerry est profondément impopulaire auprès de l’équipage, qui bien sûr voit et entend tout.

« L’insulte homophobe a vraiment semblé être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Il y a un sentiment de déception qu’elle n’ait pas été expulsée ; ils voulaient qu’elle sorte.

L’insulte de Kerry – que The Sun a choisi de ne pas répéter – a été diffusée en direct après que les producteurs n’ont pas réussi à la capter à temps.

Normalement, le chant des oiseaux retentit lorsque les colocataires discutent de quelque chose qui ne peut pas être diffusé.