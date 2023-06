Les téléspectateurs de BGT sont sérieusement distraits alors que Simon Cowell apporte un changement majeur à son apparence

Les fans de BRITAIN’S Got Talent ont été sérieusement distraits lors de l’épisode de ce soir après que Simon Cowell ait modifié son apparence.

Alors que la dernière ronde des demi-finales de Britain’s Got Talent a débuté, les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour commenter un changement dans l’apparence habituelle de Simon.

Le juge en chef a opté pour une paire de lunettes funky teintées de rouge pour l’épisode de jeudi soir – s’assurant que tous les yeux étaient rivés sur lui.

Un fan a écrit sur Twitter : « Simon, ces lunettes ne te vont pas. »

Le magnat de la musique a ensuite établi des comparaisons avec un large éventail de visages célèbres.

Un autre téléspectateur a commenté: « Pourquoi Simon Cowell a-t-il volé les lunettes d’Anastasia? »

Quelqu’un d’autre a dit: « Simon me rappelle un acte d’hommage à George Michael dans ses lunettes. »

Et un quatrième a demandé: « Pourquoi Simon porte-t-il les lunettes d’Ali G? »

Ce n’est pas la première fois que l’apparition de Simon attire l’attention sur cette série.

Au cours des auditions, il a été grillé par sa collègue juge Amanda Holden à propos du moment où il avait de longs cheveux mi-longs alors qu’il était dans la vingtaine.

Amanda lui a dit, se référant au plus récent membre du jury : « Bruno disait aujourd’hui que tu avais les cheveux mi-longs. »

Semblant amusé, Simon a répondu: « Je l’ai fait. »

Elle a plaisanté: « Je veux voir ça, je vais le chercher sur Google. »

Souhaitant soudain que la question n’ait jamais été évoquée, il a insisté: «Non, s’il vous plaît, ne le faites pas. Non, non, non, non, pas maintenant.