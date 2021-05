Les téléspectateurs de Beat The Chasers sont stupéfaits alors que Bradley Walsh «  jure  » accidentellement après une erreur de question tendue

Les téléspectateurs de BEAT The Chasers ont été stupéfaits hier soir alors que l’animateur Bradley Walsh avait accidentellement «juré».

Les fans de l’émission dérivée de The Chase ne pouvaient pas s’arrêter de rire après avoir cru qu’il avait dit « b ***** k » au lieu de Sandra Bullock.

5 Bradley Walsh a fait croire aux fans qu’il avait juré

Ils étaient convaincus que le présentateur avait dérapé après un interrogatoire tendu dans l’émission d’hier soir.

Poser des questions aux chasseurs sur le film spatial Gravity – qui met en vedette George Clooney et Sandra Bullock – on aurait dit qu’il avait dit « b ***** k » à la place.

On s’est demandé: « Il a dit Sandra B ***** k, non? #BeatTheChasers. »

Un autre a écrit: « Bradley a-t-il vraiment dit » Sandra B ***** k « #BeatTheChasers, » à côté d’une série d’émojis rieurs.

5 Anne Hegerty au visage sévère

Quelqu’un d’autre a ri: « Sandra B ***** k ?? #BeatTheChasers. »

Hier soir, une ancienne candidate de The Chase a gagné sur Beat The Chasers – après que Mark Labbett, suffisant, ait déclaré qu’elle n’avait «aucune chance».

Après avoir perdu contre Jenny ‘The Vixen’ Ryan sur The Chase, Claire est venue à Beat the Chasers pour se racheter – et les fans étaient ravis quand elle a réussi à faire exactement cela.

5 Claire bat trois poursuivants malgré The Beast disant qu’elle n’avait « aucune chance »

5 La Bête a subi une défaite humiliante

Dans l’épisode du jeu télévisé de mardi, Claire a également imaginé un match revanche avec le Vixen aux côtés d’autres poursuivants.

Malgré des «offres alléchantes», Claire a choisi de concourir pour 10 000 £ contre trois poursuivants.

Et très confiante Beast était si certaine que Claire perdrait, faisant référence à sa défaite passée alors qu’il se moquait: «Eh bien, Claire, vous ne pouviez pas battre la Vixen quand elle était petite!

« Vous n’avez aucune chance de battre quelques-uns d’entre nous! »

5 La Bête était convaincue que les poursuivants gagneraient

Claire a affronté The Beast, The Dark Destroyer et un match revanche avec The Vixen.

Le résultat était proche, mais Claire a réussi à gagner avec neuf secondes à perdre.

L’animateur Bradley Walsh a félicité Claire pour sa «grande victoire» tandis que la bête mortifiée tenait sa tête entre ses mains.

«Vous avez battu les poursuivants», a applaudi Bradley pendant que Claire célébrait.