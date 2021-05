Les téléspectateurs de Beat The Chasers pleurent de rire alors que Bradley Walsh s’en prend au candidat pour avoir «  volé sa blague  »

BRADLEY Walsh a été très énervé quand un concurrent de Beat The Chasers a essayé de le surpasser sur le front des blagues.

Lors de la finale de la série du populaire spin-off The Chase, Prabhjit, professeur de Slough, a séduit les téléspectateurs avec sa personnalité « pétillante » et son sens de l’humour.

7 Bradley Walsh de Beat The Chasers était loin d’être impressionné par un concurrent essayant d’être drôle Crédit: ITV

Elle a dit à l’animateur Bradley qu’elle aimait faire des activités de recherche de sensations fortes telles que le rafting en eaux vives, mais que ce genre de plaisir était « difficile à trouver » à Slough.

Prahbjit a ensuite révélé qu’elle voulait gagner beaucoup d’argent pour emmener idéalement sa famille à la Barbade.

«J’avais l’habitude d’aller tout le temps avec ma mère et mon père … maintenant j’aimerais emmener mon mari et mes enfants», a-t-elle dit à Bradley.

Entrant directement dans la construction de l’argent, Prahbjit a choqué les téléspectateurs par son manque de connaissances sur certaines légendes musicales.

7 Il a dit au joueur Prabhjit qu’il était chargé de raconter les blagues de l’émission Crédit: ITV

7 C’est venu après qu’elle ait essayé d’ajouter à sa blague amusante sur Bob Dylan Crédit: ITV

7 Prabhjit a dit à Bradley qu’elle devrait faire le « récit » parce qu’elle était enseignante Crédit: ITV

On lui a demandé quel artiste avait donné plus de 70 spectacles par an depuis 1988 sur ce que l’on appelle maintenant «The Never Ending Tour».

Ses options étaient Bob Dylan, Paul Simon et Neil Young, avec Prahbjit devinant le deuxième chanteur car elle n’avait « jamais entendu parler de l’un d’eux ».

La réponse a fini par être Bob Dylan, avec Chaser Anne ‘The Governess’ Hegerty expliquant que son vrai nom de famille est Zimmerman.

Ce à quoi Bradley a répondu de manière hilarante: « Il est vraiment un homme Zimmer. »

7 Mais Bradley n’en avait rien parce que « je fais les blagues » Crédit: ITV

Et Prabhjit a rapidement répliqué: « Zimmer-frame ».

Mais Bradley n’avait rien de tout cela, lui disant: « Je fais les blagues ici, mon amour. »

« Vous n’êtes pas obligé d’expliquer mes blagues aux téléspectateurs à la maison, je sais qu’ils comprennent … c’est la blague, ne faites pas ça », a-t-il ajouté dans sa langue dans la joue.

Mais Prabhjit a riposté: « Je suis censé faire le récit parce que je suis le professeur. »

7 La chasseuse Anne ‘The Governess’ Hegerty a trouvé l’interaction hilarante Crédit: ITV

« Je sais, mais tu m’as rendu stupide devant mon fan. »

Après une impressionnante ronde de cash building, Prabhjit a décidé d’affronter Chasers, Anne Hegerty, Darragh Ennis et Jenny Ryan pour 10000 £.

Ils avaient 41 secondes au compteur et ont facilement battu l’enseignant.

7 Alors que Jenny « The Vixen », Ryan a également ri du moment mignon Crédit: ITV

Même si elle est rentrée chez elle les mains vides, Beat The Chasers a jailli sur Prabhjit en disant: « J’aime cette femme ».

« J’adore vraiment Prabhjit. Elle a un grand esprit et un grand sens de l’humour », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Loool c’est un autre concurrent divertissant. »

Et un troisième a dit: « Bonne chance Prabhjit. Belle dame amusante. »