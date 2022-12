Les téléspectateurs de BBC Breakfast se déchaînent “maîtrisez-vous!” alors qu’ils explosent pour promouvoir Harry et Meghan Netflix doc

Les docuseries Netflix de HARRY et Meghan allaient toujours être controversées, mais avant même qu’elles ne soient diffusées en entier, les téléspectateurs ont été scandalisés par la couverture de la nouvelle émission par BBC Breakfast ce matin.

Juste après 8 heures du matin, les hôtes Naga Munchetty et Charlie Stayt ont présenté le titre qui était le lancement mondial du nouveau documentaire en six parties des Sussex qui a été lancé dans le monde entier sur la plate-forme de streaming à ce moment-là.

Netflix

Le prince et sa femme ont parlé de leurs luttes au sein de la famille royale dans la nouvelle série[/caption]

Mais les téléspectateurs de BBC Breakfast n’ont pas tardé à faire exploser la hiérarchie de l’agenda des nouvelles et se sont plaints de la décision de donner à la série un tel niveau de couverture.

Un commentaire lu sur Twitter: “Pourquoi oh pourquoi #BBCBreakfast est-il en tête d’affiche de la série #HarryandMeghan Netflix? Apparemment, nous allons avoir droit à un compte rendu coup par coup de leur journaliste royal.

“Je les aime tous les deux, mais il y a des problèmes plus importants au Royaume-Uni en ce moment. #StrikeAction #CostOfLivingCrisis.

Un autre a convenu: «Les gens gèlent. Les gens manquent de repas. Les gens attendent des ambulances. Personnes allongées dans les couloirs de l’hôpital. Des gens brisés par ce gouvernement odieux, mais quelle est la principale histoire ? #HarryandMeghan pour l’amour de Dieu, ressaisissez-vous. Les familles se disputent et se séparent. La vie pour beaucoup.

Et cela s’est empilé avec: «Les médias se sont penchés sur Harry et Meghan ce matin alors que nous avons des choses plus importantes à craindre. Arrête ça! Concentrez-vous sur les histoires de fraude et la crise du coût de la vie provoquées par les conservateurs ! »

Plus suivi: “Arrêtez de donner de l’oxygène au” spectacle “Harry et Meghan.”

Après avoir présenté le segment, Naga et Charlie ont parlé à la correspondante royale de la BBC, Sarah Campbell, qui regardait l’émission en direct dès qu’elle a atterri sur le service de streaming.

Netflix n’autoriserait pas les journalistes à accéder aux aperçus de l’émission avant son lancement, comme c’est la pratique courante pour les critiques et les commentateurs.

Sarah a déclaré: « Des gens comme les journalistes se déverseront sur chaque image… Pour les membres du public, Harry et Meghan ont toujours été un couple qui divise. Cela va susciter beaucoup d’intérêt pour le géant du streaming Netflix.

À ce moment-là de la matinée, le journaliste n’avait pu regarder que les premières images et a fait référence aux séquences d’ouverture qui décrivaient: “Les membres de la famille royale ont refusé de commenter le contenu de cette série.”

Les trois premiers épisodes de Harry & Meghan sont disponibles sur Netflix, le deuxième volet des trois derniers épisodes sera disponible à regarder à partir du 15 décembre