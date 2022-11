Les téléspectateurs de BBC Breakfast exigent que les patrons soient «responsables» alors qu’ils font rage face au rapport sur la pénurie d’œufs

Les TÉLÉSPECTATEURS de BBC Breakfast ont fait rage contre les patrons à propos de leur rapport sur la pénurie d’œufs alléguant que cela incite les gens à acheter en panique.

Ce matin, Naga Munchetty et Charlie Stayt présentaient leurs devoirs alors qu’ils présentaient un rapport sur la pénurie actuelle d’œufs et comment elle affecte la Grande-Bretagne et ses supermarchés.

Présentant le rapport pré-emballé, l’hôte Naga a déclaré: “Donc, il y a une pénurie d’œufs dans les rayons de nos supermarchés et on nous dit que ce n’est que temporaire, selon la secrétaire à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales, Therese Coffey.”

Charlie a ajouté: “Cela fait suite à une décision d’Asda et de Lidl de limiter le nombre d’œufs que les clients peuvent acheter après que les approvisionnements ont été affectés par l’épidémie de grippe aviaire.”

Au cours du rapport, des problèmes tels que la hausse du prix des aliments pour animaux et du carburant figuraient parmi les principales préoccupations des fournisseurs d’œufs.

Cela s’ajoute aux 113 cas confirmés de grippe aviaire qui se sont produits depuis le début du mois dernier.

Dans le rapport de la BBC, le British Retail Consortium a déclaré avec défi : “Nous ne manquons pas d’œufs.”

La décision de diffuser le rapport a laissé de nombreux téléspectateurs à la maison mécontents des allégations de certains en ligne disant qu’il s’agissait d’une tentative de créer un achat de panique.

Frappant, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs pensées.

L’un d’eux a écrit: “D’abord l’essence, puis l’électricité, maintenant les œufs, tout ce dont nous pourrions potentiellement manquer, arrêtez de propager le taureau **** #BBCBreakfast.”





Un autre a plaidé : « Arrêtez d’acheter des œufs, les prix vont bientôt redescendre. ARRÊTEZ D’ACHETER DES OEUFS ! #stopbuyingeggs #bbcbreakfast.

Un troisième a déclaré: «BBC Breakfast créant un achat de panique de………œufs. Ffs, sois responsable.

Tandis qu’un quatrième écrivait : « Les médias préparent la saga des pénuries d’œufs et paniquent les idiots pour qu’ils courent acheter des œufs dont ils n’ont même pas besoin. #BBCBreakfast.

BBC Breakfast est diffusé en semaine à partir de 6h du matin.