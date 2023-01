Les téléspectateurs de BBC Breakfast disent tous la même chose à propos de la tenue de Sally Nugent

Petit-déjeuner de la BBC les fans se sont évanouis La “jolie” robe de Sally Nugent.

Sally, 52 ans, était sur le canapé BBC Breakfast lundi aux côtés de Jon Kay une fois de plus.

Bbc

Les téléspectateurs ont été distraits par la robe Sally[/caption] Bbc

Sally a été forcée d’intervenir après que ses deux co-vedettes masculines aient commencé à se plaindre de Ryan Reynolds[/caption]

Elle portait une robe à manches longues bleu marine avec un magnifique imprimé de départ en rose.

Sally l’a associé à un délicat bracelet et collier en argent.

Les téléspectateurs à la maison se sont rendus sur Twitter pour montrer leur admiration pour l’ensemble de Sally.

Un fan a déclaré : « @sallynugent…. La robe d’aujourd’hui (étoiles roses) vient d’où ?? Costumes et je l’aime beaucoup.

Un autre a écrit : « @sallynugent J’adore ta robe sur @BBCBreakfast D’où vient-elle ? Xxx. »

Un troisième a écrit: “@sallynugent ta robe est si jolie que je l’adore.”

Toujours dans l’émission d’aujourd’hui, Sally a été forcée d’intervenir après que ses deux co-stars masculines aient commencé à se plaindre de l’acteur hollywoodien et copropriétaire de Wrexham AFC, Ryan Reynolds.

Le correspondant sportif John Watson a rejoint Sally et Jon pour discuter des dernières nouvelles sportives.

L’affrontement de Wrexham avec Sheffield United en FA Cup a été un sujet de discussion, en particulier avec une apparition du copropriétaire Ryan Reynolds.

Sally a demandé : « Si vous y réfléchissez, combien de propriétaires de clubs de football sont si populaires ? Pas tant que ça !”

Le présentateur sportif a déclaré: “Et il ne fait que gagner en popularité à chaque instant.”

Jon a ajouté: “Ça te rend malade, n’est-ce pas?”

Sally leur a alors demandé: “Le détestez-vous?”

John a plaisanté: “Qu’en est-il de la star de cinéma hollywoodienne et des millions en banque et de la belle vie de famille et de l’humour et de la comédie qu’il apporte?”

Jon a ajouté: “Et le club de football à succès?”

Alors que sa co-star commençait à fulminer, Sally a été forcée d’interrompre le duo et de les calmer en disant : “D’accord les gars, d’accord, d’accord !”

Mais Jon devait avoir le dernier mot alors qu’il plaisantait : “Surestimé !”

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.

Bbc

Ryan Reynolds a assisté au choc de la FA Cup entre Wrexham et Sheffield United[/caption]