Les téléspectateurs de BBC Breakfast dénoncent Sally Nugent pour son habitude « idiote et inconfortable » dans un tout nouveau studio

Les téléspectateurs de BBC BREAKFAST ont critiqué Sally Nugent pour une habitude « idiote et inconfortable » dans le nouveau studio.

Les téléspectateurs du programme phare Beeb ont écouté Jon Kay et Sally Nugent présentés depuis un tout nouveau studio.

Le journaliste se relaient maintenant avec Jon Kay debout et présentant pendant les segments de l’émission[/caption]

Les patrons de la société avaient précédemment annoncé une cure de jouvence pour l’émission avec un nouveau studio « polyvalent » qui sera également partagé avec BBC Sport.

Bien qu’il comporte toujours le canapé rouge emblématique, il est plus grand que l’espace précédent et trois autres caméras sont à portée de main pour capturer les meilleurs angles.

Un espace plus grand signifie également de nouveaux espaces de présentation, ce dont les présentateurs ont pleinement profité.

Dans un remaniement de la présentation, cette semaine, Sally s’est levée pour lire les gros titres pendant certaines parties de l’émission.

Cependant, les téléspectateurs l’ont qualifié de « stupide » et ont commenté à quel point l’homme de 51 ans avait l’air « mal à l’aise ».

S’adressant aux médias sociaux, l’un d’eux a déclaré: « Sally n’a pas l’air à l’aise debout. »

Un second a écrit : « S’il vous plait, dites-moi que Sally ne va pas monter et descendre comme un Jack in the box toute la matinée !? Cela a l’air idiot et n’ajoute rien aux nouvelles.

« À qui est-ce le tour de faire les nouvelles « debout » ce matin… mon argent est sur Sally, a plaisanté un tiers.

Alors qu’un quatrième a fait remarquer: « Sally semble beaucoup plus détendue maintenant que les gros titres sont terminés. »

Sally et Jon, 53 ans, se sont exprimés avec enthousiasme plus tôt cette semaine alors qu’ils dévoilaient leur nouvelle maison.

Elle a déclaré: « Le nouveau studio est un merveilleux ajout à BBC Breakfast, et j’ai hâte d’animer la première émission matinale en direct le 26e Juin.

« Nous avons récemment célébré notre 40e anniversaire et c’est un excellent cadeau pour marquer l’occasion. »

Jon a ajouté : « Notre nouveau studio est à la pointe de la technologie et nous ne pourrions en être plus satisfaits.

« Nous sommes impatients d’offrir au public le même petit-déjeuner de la BBC qu’il connaît et aime dans un nouveau cadre. »

BBC Breakfast se déroule du lundi au dimanche à partir de 6 heures du matin sur BBC One, BBC News et iPlayer, présenté par Sally Nugent, Jon Kay, Naga Munchetty et Charlie Stayt.

Les téléspectateurs ont qualifié le nouveau style de présentation de « stupide » et ont commenté à quel point Sally était « mal à l’aise »[/caption] Pennsylvanie

BBC Breakfast a emménagé dans son tout nouveau studio lundi[/caption]