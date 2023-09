Les téléspectateurs de BBC Breakfast critiquent Naga Munchetty pour son commentaire « grinçant » sur la mariée aveugle

Les téléspectateurs de BBC Breakfast ont critiqué l’animatrice Naga Munchetty pour un commentaire « grinçant » qu’elle a fait à propos d’une mariée aveugle.

Cela s’est produit après que Naga et son co-animateur Ben Thompson ont présenté un segment de bien-être dans l’émission de la BBC à propos d’une mariée aveugle qui a obligé son marié et ses invités au mariage à porter des bandeaux.

Lucy Edwards, animatrice et personnalité des médias sociaux, a perdu la vue à l’âge de 17 ans et leur a donc demandé de se couvrir les yeux afin de pouvoir passer un moment à sa place.

Mais après avoir diffusé le clip du grand jour sur les réseaux sociaux, Naga a fait une transition maladroite vers le bulletin météo.

« Savez-vous ce dont vous auriez besoin pour couronner le tout ? Un magnifique lever et coucher de soleil, vous savez, pour commencer et terminer la journée », a-t-elle dit à Ben perplexe.

Elle s’est ensuite penchée sur la météo, mais les fans qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés par son choix de mots maladroit, étant donné qu’une mariée aveugle ne serait pas en mesure d’apprécier un lever ou un coucher de soleil.

L’un d’eux a souligné sur X, anciennement twitter : « Ooh ! Un autre moment de grincer des dents sur #bbcbreakfast alors que Naga dit que « ce qu’il faut, c’est un beau coucher ou lever de soleil » pour le mariage d’une femme aveugle, où tous les invités ont été invités à porter un bandeau sur les yeux pour partager son expérience.

Un deuxième a ajouté : « Oh Naga ! Parfois, il est préférable de NE PAS tenter d’établir un lien ténu vers l’élément suivant. Une mariée aveugle, des invités aux yeux bandés et vous suggérez que le mariage a besoin d’un magnifique coucher de soleil ? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu… »

Et un troisième a accepté en disant : « Oui, Naga, ce que tu veux lors d’un mariage où tout le monde porte un bandeau sur les yeux, c’est un magnifique coucher de soleil. »

Ce n’était pas non plus la seule erreur de l’émission de ce matin.

L’émission matinale a accidentellement diffusé un vieil épisode de Newswatch pendant l’émission, mettant en vedette le présentateur honteux Huw Edwards.

Ben a été obligé de s’excuser pour l’erreur, qui est apparue maladroitement avec Huw à l’écran.

Il a déclaré : « Vous avez peut-être remarqué, les téléspectateurs aux yeux d’aigle parmi vous, qu’il s’agissait d’un épisode assez ancien de Newswatch, nous allons donc trouver le bon et nous assurer de pouvoir vous le présenter un peu plus tard. Alors excuses, quelques problèmes techniques à cette fin.

L’erreur n’est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs qui se sont tournés vers les réseaux sociaux.

« Oh mon Dieu, comme c’est gênant – coupez-le juste au moment où Huw est arrivé », a écrit l’un d’eux sur X.