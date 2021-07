Les téléspectateurs de Baptiste ont tous la même plainte que le drame de la BBC revient enfin pour la saison deux

Le drame de la BBC Baptiste est finalement revenu pour la saison deux, mais certains fans n’étaient pas satisfaits de ce qu’ils ont vu.

La deuxième saison a vu le retour de Tchéky Karyo dans le rôle du détective Julien Baptiste.

La deuxième série a vu Baptiste revenir comme un homme brisé, à la suite d’une tragédie personnelle.

Il s’est isolé de sa famille, a poussé sa femme Celia dehors et tente de se plonger dans une nouvelle affaire.

Les personnes portées disparues sont le mari et les deux fils d’Emma Chambers (Fiona Shaw), l’ambassadrice britannique en Hongrie.

Ils ont disparu lors d’un séjour au ski dans les montagnes hongroises, mais ce n’était pas le mystère qui a déconcerté les fans.

Le premier épisode de la deuxième saison a rompu avec la convention et a montré des événements de deux chronologies.

L’une des chronologies montre Baptiste désespéré de trouver un autre cas pour se distraire de ses problèmes alors qu’il apprend la disparition de la famille.

L’autre chronologie se déroule dans le futur et montre Baptiste avec une barbe touffue et l’ambassadeur britannique confiné dans un fauteuil roulant.

Le cadavre de son mari a été retrouvé, mais on ne sait toujours pas où se trouvent ses fils.

Les téléspectateurs voient une vidéo sur le téléphone d’Emma de son mari traîné par un homme inconnu alors que ses fils sont entendus en train de plaider « stop ».

Puis la scène finale de l’épisode montre un inconnu enfermé à l’arrière d’un fourgon de police.

Le temps qui saute à travers l’épisode a laissé les téléspectateurs « confus ».

« Je suis un peu confus !! #Baptiste », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté : « Que se passe-t-il ?

Et un troisième a déclaré : « Le naufragé #Baptiste est-il passé ou futur Baptiste ? Je suis perdu! »

Alors que les fans se sentaient confus, beaucoup ont salué l’épisode comme une grande ouverture de la nouvelle saison.

Le Sun a révélé pour la première fois des plans pour une deuxième saison en mars de l’année dernière avec le tout nouveau cas captivant qui emmènera les téléspectateurs dans le monde souterrain secret et corrompu de Budapest.

Tchéky a déclaré à propos de la nouvelle saison : « Je suis tellement excité et fier de Harry et Jack pour leur nouvelle histoire audacieuse en Hongrie.

« J’ai hâte de préparer la nouvelle aventure de Julien et les émotions qu’il s’apprête à vivre.

Le synopsis de la série promet une sombre histoire à venir alors que Baptiste « se plonge dans le monde d’Emma, ​​déterminé à retrouver son mari et ses deux fils ».

« Cependant, lorsque l’affaire se transforme en quelque chose de beaucoup plus brutal et désespéré, Julien doit naviguer dans une force de police hongroise en laquelle il n’a pas confiance et un intérêt médiatique incessant qui a soif d’informations sur une affaire internationale aussi médiatisée », a-t-il poursuivi.

« Julien doit rester rationnel face au chaos pour retrouver la famille d’Emma. Sera-t-il capable de résoudre son cas le plus complexe à ce jour ? »

Les fans étaient confus lors de la première de la saison qui comprenait des sauts dans le temps et deux scénarios différents[/caption]

L’épisode s’est également terminé sur un cliffhanger d’un inconnu à l’arrière d’un fourgon de police[/caption]

La deuxième série suit le mystère de la famille disparue de l’ambassadeur britannique[/caption]