Les téléspectateurs de Bake Off The Professionals sérieusement distraits par la tenue de l’hôte après la « monstruosité jaune »

ELLIE Taylor a de nouveau préoccupé les téléspectateurs avec son dernier choix de tenue sur Bake Off The Professionals.

Bake Off: Les fans de The Professionals ont ressenti « l’amour du pouvoir des fleurs » alors que la brune co-animait l’émission avec son collègue présentateur Liam Charles.

Ellie Taylor portait une robe en mousseline fleurie multicolore explosive[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Les fans de l’émission ont ressenti le « Flower power » après avoir vu le dernier choix de robe d’Ellies[/caption]

Ellie, 39 ans, a affiché ses jambes toniques tout en portant une robe explosive en mousseline à fleurs multicolores à manches longues.

Elle a ajouté un gros bandeau bleu décoré de pierres précieuses à son long bob luxueux brun.

Son fard à paupières vert a égayé son visage, complimentant ses lèvres roses nude et son maquillage léger.

La comédienne est connue pour sa personnalité colorée et son sens de la mode, et la robe de cette semaine a été mieux accueillie par les téléspectateurs que sa précédente offre.

Les fans ont rapidement critiqué son look la semaine dernière et l’ont surnommé une « monstruosité jaune » en le comparant à un « auvent » et à un « cupcake ».

Cette semaine, les fans ont de nouveau joué à la police de la mode, avec un tweet: « Pas de robe à l’allure de cupcake pour @EllieJaneTaylor cette semaine mais ressentant l’amour du pouvoir des fleurs @Channel4. »

Un autre a écrit: «La jolie robe fleurie d’Ellie Taylor est une grande amélioration par rapport à la monstruosité jaune de la semaine dernière.

« Je regarde principalement #GBBO #TheProfessionals à cause d’Ellie, de son sens de l’humour et de ses jambes. »

Une troisième personne l’a félicitée et a écrit: « Je pense qu’Ellie Taylor est un excellent ajout à la série. Elle est hilarante.

Il a été annoncé en mai qu’Ellie prendrait le relais en tant que nouvelle présentatrice de l’émission de Stacey Solomon, qui a présenté une série.

Bake Off: The Professionals est diffusé sur Channel 4 tous les mardis et est actuellement diffusé en ligne.

Ellie Taylor sur Bake Off Les professionnels[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Ellie Taylor sur le plateau de Bake Off: The Professionals avec Liam Charles, Benoit Blin et Cherish Finden[/caption]