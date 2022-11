Les téléspectateurs de Bake Off sont restés chauds sous le col alors que le pantalon en cuir moulant de Sandro laisse peu de place à l’imagination

Les fans de GREAT British Bake Off ont obtenu plus que ce qu’ils avaient prévu lors de l’édition d’hier soir de l’émission avec le beau Sandro au centre de la scène.

Paul Hollywood et Prue Leith étaient de retour pour juger les boulangers sur leurs compétences lors de l’émission de Channel 4, mais ce n’était pas la pâtisserie qui impressionnait tout le monde à la maison.

Tous4

Le haut moulant et le pantalon de Sandro se sont montrés aux bons endroits[/caption]

Tous4

Il a ses muscles en plein écran[/caption]

Alors que les choses se réchauffaient dans la tente du boulanger, les téléspectateurs avaient les yeux rivés sur Sandro et son choix de tenue vestimentaire pour l’épisode.

Le boulanger basé à East London créait des vol-au-vents et des nems pour les juges cette semaine, mais la plupart des gens étaient plus intéressés par son superbe pantalon en cuir noir moulant qui laissait peu de place à l’imagination.

Il ne s’est pas arrêté là en montrant ses muscles envieux dans un haut bleu serré assurant que tous les yeux étaient sur lui.

Les fans étaient impressionnés à la maison, qui pensaient que la star méritait de passer au tour suivant uniquement grâce à ses choix de tenues.

Un fan chaud sous le col a déclaré: “Sandro mérite une place en demi-finale uniquement pour ce pantalon en cuir.”

Un autre n’a pas tari d’éloges, ajoutant : “Sandro en pantalon de cuir, c’est quelque chose que j’avais besoin de voir !”

Un troisième fan a écrit: “Ooh Sandro dans son T-shirt moulant et son pantalon en cuir.”

Comme l’a commenté un quatrième: “Je veux voir Sandro et son pantalon en cuir obtenir un boulanger vedette et peut-être une poignée de main.”





Sandro a été l’un des candidats dont on a le plus parlé grâce à son apparence incroyablement belle et a même été qualifié par certains de boulanger le plus beau pour orner la tente.

Un fan a déclaré à propos de Sandro en ligne le mois dernier : “Sandro est le candidat le plus sexy que nous ayons jamais vu sur Bake Off, n’est-ce pas ?”

Cela survient alors que Sandro et son compatriote Rebs ont continué à susciter des rumeurs de romance en ligne.

Le couple a posté une vidéo documentant leur entraînement intense sur la chanson “Sweet Dreams” de Trinix.

Le couple a été vu en vacances ensemble le mois dernier, avec un récent selfie posté sur le twitter de Sandro, où la nounou de trente ans a sous-titré le tweet avec un visage d’emoji aux yeux de cœur de chat et a tagué Rebs.

Rebs avait auparavant alimenté les rumeurs d’amour, alors qu’elle partageait une photo d’elle enfilant le t-shirt de Sandro, tout en buvant une tasse de thé.

Elle a sous-titré le message: “Merci pour la chemise ce matin x @thesandrosbakes.”

Canal 4

Sandro a fait pâlir ses fans et a été qualifié de « candidat le plus chaud de tous les temps »[/caption]

Twitter

Il a déclenché des rumeurs de romance dans la série[/caption]