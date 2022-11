Les téléspectateurs de Bake Off furieux de l’élimination en demi-finale avant la finale de la semaine prochaine

LE GRAND British Bake Off a laissé les fans dévastés alors qu’un ancien favori pour la victoire est éliminé une semaine avant la finale.

C’était la semaine de la pâtisserie cette semaine dans la tente, et les températures étaient élevées alors que la pression pour se rendre à la finale prenait le dessus.

Canal 4

Les quatre derniers ont découvert leur sort après la semaine de la pâtisserie[/caption]

Canal 4

Janusz a été éliminé en demi-finale de la série[/caption]

Une fois de plus, les boulangers ont eu droit à une série de tâches bizarres – dont certaines même les fans de spectacles n’avaient pas entendu parler – composées de six mini-charlottes pour la signature, de tartes verticales au chocolat et aux noisettes pour la technique et d’une tarte à plusieurs niveaux. Showstopper kraken suédois.

Les défis à eux seuls ont suffi à déconcerter certains téléspectateurs – et c’était avant la décision controversée des juges sur qui envoyer à la finale de la semaine prochaine.

Après ne jamais être sorti vainqueur, Rahul a célébré en étant finalement couronné Star Baker après neuf semaines. Mais le bonheur du groupe a été de courte durée car il a été annoncé que le doux concurrent polonais Janusz devra partir.

Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé, comme l’un d’eux a écrit: “Mon cœur vient de se briser en un million de morceaux en voyant le visage de Janusz”

“Pour moi, c’est à quel point Janusz était heureux pour Syabira et Abdul alors qu’il savait qu’il allait partir”, a déclaré un autre.

“Janusz étant rejeté de Bake Off est une parodie absolue”, a déclaré un troisième. « Il a toujours été l’un des meilleurs boulangers, semaine après semaine. C’est un boulanger incroyable. Je suis absolument déprimé.

Et un quatrième a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que Janusz n’ait pas atteint la finale – c’était mon vainqueur des premières semaines et évidemment un si bon gars et surtout ne semble pas juste compte tenu du thème de son showstopper cette semaine ! ”

Même le compte officiel de Bake Off semblait un peu émotif à propos de la sortie de la star bien-aimée et a écrit : « Oh Janusz, votre journée – c’est-à-dire la plupart des jours – vous êtes là-haut avec les meilleurs. Sans aucun doute. Nous sommes tristes que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu lors de la demi-finale, mais vous avez été absolument brillant sur Bake Off et vous devriez être si fier !”

Après sa sortie, Janusz a partagé une lettre en ligne disant qu’il n’avait aucun regret d’avoir participé à la série, et a plutôt révélé qu’il portait secrètement les couleurs du drapeau de la fierté tous les jours de son temps dans la tente.





Il a écrit : « JE L’AI FAIT ! Étant joufflu, gay et le premier concurrent national polonais sur GBBO, je savais que j’avais beaucoup à représenter en entrant dans la tente. Je voulais le faire en étant moi-même mais aussi me lancer un petit défi de porter une couleur du drapeau de la fierté chaque semaine que je pourrais toutes les cocher !

« J’adore pouvoir faire partie de tant de communautés différentes et la Grande-Bretagne est une maison qui m’a permis de le faire. Merci beaucoup de m’avoir accueilli et embrassé et pour l’amour, le soutien et le plaisir au cours des neuf dernières semaines, et merci à toutes les personnes qui étaient dans cette tente sur et derrière la caméra avec moi qui sont devenues une famille !

Syabira, Sandros et Rahul vont maintenant s’affronter pour la première place lors de la finale de la semaine prochaine.

The Great British Bake Off est diffusé le mardi à 20h sur ITV.

Canal 4

Janusz est resté positif malgré sa sortie[/caption]

Canal 4

Janusz a même réussi à décrocher un rare Hollywood Bear Hug en disant au revoir[/caption]