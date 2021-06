Les téléspectateurs de Bafta en larmes alors que l’émission rend hommage aux stars décédées Nikki Grahame et Helen McCrory

Les téléspectateurs des BAFTA TV Awards sont en larmes après que le segment in memoriam ait rendu hommage à Nikki Grahame et Helen McCrory.

La légende de Big Brother Nikki est décédée plus tôt cette année après une bataille tragique contre l’anorexie, tandis que l’actrice primée Helen est décédée après avoir secrètement combattu le cancer.

L’un d’eux a écrit: « Assis ici en train de pleurer après la partie commémorative des BAFTA, Diana Rigg, Nikki Grahame et Helen McCrory étaient tout simplement trop difficiles à gérer pour mon petit cœur. »

Un autre a ajouté: L’hommage à ceux qui sont décédés incluait Nikki Grahame, cela m’a fait… »

Ce fut une cérémonie émouvante avec la routine Black Lives Matter de Diversity sur Britain’s Got Talent a remporté le prix Must-See Moment.

La performance a vu un homme en uniforme de police s’agenouiller sur Banjo, faisant écho au meurtre de l’homme noir non armé George Floyd et déclenchant plus de 24 000 plaintes auprès de l’Ofcom.

Mais le chien de garde de la télévision a rejeté les plaintes, concluant que le « message central de la routine était un appel à la cohésion et à l’unité sociales ».

Ashley Banjo et son frère Jordan ont couvert leurs visages dans leurs mains alors qu’il était annoncé que la troupe de danse avait gagné.

Ashley Banjo a déclaré : « C’est fou, c’est bien plus qu’une simple récompense.

« Je veux juste dire d’abord merci à chaque personne qui a voté pour nous, cela signifie tellement.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Chaque appel téléphonique, SMS, commentaire, DM, vous avez fait la différence dans ce qui était une période vraiment sombre, étant dans la tempête de 30 000 plaintes et juste un torrent d’abus et de menaces à caractère raciste , tout ça, c’était une période sombre et ce soutien a fait toute la différence.

« D’une certaine manière, je dois dire merci aux gens qui se sont plaints, à ceux qui ont fait tous ces abus parce que vous avez montré la vérité.

« Vous avez montré exactement pourquoi cette performance, ce moment, était nécessaire.

« Mais pour toutes ces personnes, jetez un œil, car même s’il y a tant de conversations et tant de choses qui doivent changer, voici à quoi ressemble le changement. Et je suis si fier d’être ici et si reconnaissant à tous ces gens.

« Et pour moi, il s’agit de ne pas représenter la minorité.

« C’était comme si nous n’étions pas à l’époque, mais debout ici en ce moment, cela représente la majorité. Alors merci beaucoup à tous.

« Continuons à avoir ces conversations difficiles, continuons à défendre ce qui est juste quelle que soit la couleur de notre peau et nous atteindrons cette égalité. »