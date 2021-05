La nouvelle émission de CHANNEL 4 Baby Surgeons: Delivering Miracle Babies a fait pleurer les téléspectateurs face à la jeune mère célibataire Latifah qui a pris une décision chirurgicale importante.

La série documentaire Baby Surgeons a offert un aperçu incroyable de la perspective d’un médecin et d’un chirurgien sur les naissances compliquées.

L’émission a suivi l’histoire d’une aspirante sage-femme de 22 ans qui a dû abandonner le collage après avoir appris qu’elle était enceinte de triplés.

Interrogé sur le père, Latifah a déclaré: « Il a simplement décidé qu’il n’était pas prêt. »

Quand elle a appris qu’elle était enceinte, elle a dit: « Mon cerveau ne peut pas le traiter. »

Les téléspectateurs ont félicité la jeune maman pour son courage.

Un spectateur a déclaré: « Latifah est une maman si courageuse #BabySurgeons »

Un second écrit: «Latifah, mon cœur se brise pour toi, tout ce que croise tes triplés survit.»

Un autre a écrit: «Les bébés chirurgiens sur Channel 4 m’ont fait bander les yeux ici.»

Son médecin a également déclaré: «C’est une femme si forte… J’admire à quel point elle est courageuse.»

Cependant, les médecins l’ont informée qu’il y avait de fortes chances d’accoucher trop tôt, ce qui signifie que les bébés ne seraient pas assez mûrs pour survivre.

Les médecins de Latifah lui ont conseillé de suturer son col de l’utérus pour prolonger la grossesse – mais c’était une procédure risquée.

Elle a ajouté que la fausse couche « me fait peur » et qu’elle a « mis toute ma confiance dans les médecins et espère le mieux. »

Le père de Latifah est décédé et sa mère était en Jamaïque, mais elle avait sa meilleure amie et sa mère.

Elle a admis: « Mais je sais qu’en réalité ça va être difficile. »

Après une procédure réussie sans rupture d’eau, Latifah était très reconnaissante pour ses «trois petites princesses».

À la fin de l’épisode, nous voyons Latifah tenir ses trois bébés en disant: «Je l’ai fait!»

Elle les a nommés Za’lahni, Ah’zari et Zeh’rai.

Bien qu’elle dorme actuellement sur le canapé, Latifah avait l’air incroyablement heureuse avec ses trois enfants.

Elle a dit: «Avoir les filles me motive vraiment à faire mieux» et elle aspire maintenant à travailler dans l’unité néonatale.

Elle a récemment célébré le premier anniversaire des triplés et a déclaré: « Je suis fière de toutes mes filles pour avoir été des bébés aussi intelligents et heureux. »

