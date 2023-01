Les téléspectateurs de Ant et Dec Limitless Win sont partis en « criant à la télé » alors que Katherine Ryan et Jimmy Carr font une énorme gaffe

Les TÉLÉSPECTATEURS ont été laissés sur le bord de leurs sièges à Jimmy Carr et Katherine Ryan a semblé faire une énorme erreur sur le jeu télévisé d’Ant & Dec Limitless Win.

Les comédiens sont revenus au spectacle pour terminer ce qu’ils avaient commencé le jour de Noël spécial du spectacle.

Jimmy et Katherine ont subi une erreur majeure lors du jeu télévisé ITV[/caption] ITVX

Ils visaient à gagner gros sur le programme[/caption]

Ant et Dec étaient de retour pour les guider à travers les questions et les encourager à gagner autant d’argent que possible pour les associations caritatives qu’ils avaient choisies.

Cependant, les choses sont devenues assez tendues dans la série alors que les stars de la comédie ont commis une erreur épique qui aurait pu leur coûter tout le match.

Les deux hommes ont dû répondre aux questions sur le nombre de types de chocolats individuels contenus dans une boîte de Cadbury’s Heroes.

Le duo a d’abord semblé confiant alors qu’ils commençaient à dérouler une liste de chocolats qui, selon eux, faisaient partie de la marque.

Jimmy et Katherine ont tous deux suggéré avec confiance des articles tels que Bounty, Snickers, Twix et Maltesers – ignorant parfaitement qu’ils appartenaient en fait à l’équivalent de la marque rivale Mars – Celebrations.

Il est rapidement devenu évident pour les téléspectateurs que les favoris de la télévision étaient sur les mauvaises lignes, ce qui les a laissés “crier” à la télévision.

Un fan frustré a déclaré sur Twitter : “Je ne peux pas être le seul à crier ‘c’est Celebrations !’ à la télé juste à ce moment-là.

Un autre téléspectateur a ajouté: “Omg, je CRIE à Jimmy Carr et Katherine Ryan en confondant Cadbury’s Heroes avec Celebrations.”

Comme un autre l’a simplement écrit: “NOO C’EST DES CÉLÉBRATIONS !!”

Cependant, malgré l’énorme confusion, grâce à une bouée de sauvetage, la paire a pu deviner correctement que le nombre était neuf.

Comme c’était aussi la bonne réponse, cela leur a permis d’encaisser 75 000 £.

La paire a été laissée de rire en réalisant qu’ils n’avaient pas nommé beaucoup d’entre eux correctement malgré la bonne réponse finale.

Mais la joie s’est rapidement estompée car ils ont perdu tous leurs gains sur une question voyou sur le dimanche de Pâques plus tard.

Ils ont réussi à obtenir la bonne réponse malgré le fait qu’ils n’avaient pas la bonne théorie[/caption]