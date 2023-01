Les téléspectateurs de 24 Hours in A&E fondent en larmes alors qu’un adolescent souffre d’une crise cardiaque dans des scènes “traumatiques”

Les téléspectateurs de 24 HEURES dans A&E ont fondu en larmes après qu’un adolescent ait subi une crise cardiaque dans des scènes “traumatiques”.

Le documentaire factuel de Channel 4 présente de nombreux moments déchirants.

Mais l’épisode le plus récent a vraiment touché les téléspectateurs à la maison après que Kye, 18 ans, a été amené au Queen’s Medical Center de Nottingham après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu’il jouait au football.

L’épisode a commencé avec l’entraîneur de Kye racontant ce qui s’était passé et comment il avait administré la RCR à l’adolescent.

Croyant qu’il ne le reverrait plus jamais, les téléspectateurs ont appris que le cœur de Kye s’était arrêté.

L’équipe médicale s’est mise au travail pour tenter de ressusciter Kye, tandis que sa mère Lorenda était inconsolable à l’extérieur du centre alors qu’elle sanglotait sur son fils.

Les scènes ont également laissé les téléspectateurs émus, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Bouleversant de voir Kye et sa famille. En tant que mère aussi d’une fille qui joue au football et qui est entraîneur de foot. J’espère vraiment qu’il s’en sortira et qu’il s’en remettra.

Un autre a ajouté: “Déjà en larmes à l’histoire de Kye. Très difficile à regarder.

Un troisième a tweeté : « L’histoire de Wow Kye est difficile à regarder. J’ai eu plusieurs arrêts cardiaques en une journée à 24 ans. J’espère que son histoire se terminera aussi heureuse que la mienne.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: “# 24hrsae est assez traumatisant ce soir.”

Plus tard dans l’épisode, on a vu la mère de Kye se faire dire que son fils n’avait pas de pouls pendant une demi-heure et qu’il avait été privé d’oxygène en conséquence.

L’équipe a placé Kye dans un coma artificiel et a été transportée au service de traumatologie pour des soins 24 heures sur 24.

Un scanner et plusieurs tests ont révélé que la chambre gauche du cœur de Kye ne pompait pas fortement.

Kye a été gardé en soins intensifs pendant deux jours avant que le spectacle ne le ramène à Kye heureux et en bonne santé à la maison avec sa mère sur le canapé.

Il a déclaré : « Quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus bouger, je pensais que j’allais mourir. J’ai regardé maman et elle a dit, ‘ça va aller’.

24 Hours in A&E est diffusé le mardi à 21 h sur Channel 4.