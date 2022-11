Les téléspectateurs de 1 £ Wonders de Jamie Oliver se déchirent dans les conseils d’économie d’argent “sourds” de l’émission

Le chef ICONIC Jamie Oliver était de retour sur les écrans avec un tout nouveau spécial unique pour montrer comment cuisiner des repas familiaux à moindre coût.

L’émission spéciale de Channel 4, intitulée Jamie’s £ 1 Wonders, présentait de nombreuses recettes bon marché telles que des spaghettis à la bolognaise et des repas au micro-ondes qui seraient parfaits pour la famille.

©2022 Jamie Oliver Enterprises Ltd. Photographe : Paul Stuart

Le spectacle de Jamie a provoqué une réaction mitigée[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Le chef de la télévision a fait sensation en ligne[/caption]

Tous les repas prétendaient pouvoir être préparés pour 1 £ par portion ou moins.

Cependant, le programme a reçu un accueil mitigé, beaucoup criant à l’hypocrisie du fait que le programme était parrainé par un supermarché haut de gamme connu pour ses prix élevés.

Waitrose a souscrit à l’émission, certains téléspectateurs l’appelant “sourds”, tandis que d’autres ont accusé Jamie d’avoir profité de la crise actuelle du coût de la vie alors qu’il était l’un des principaux salariés.

S’adressant à Twitter, beaucoup n’ont pas tardé à exprimer leurs réflexions sur l’émission et il est apparu que le programme était tombé à plat pour de nombreux téléspectateurs.

En savoir plus sur Jamie Oliver MEURTRE BRUTAL Un célèbre chef surnommé l’Iranien Jamie Oliver battu à mort lors d’une manifestation anti-régime PAS HEUREUX Les téléspectateurs de One Show font rage à ” fréquenter ” Jamie Oliver alors qu’il prépare un repas ” économique “

L’un d’eux a dit : « Où en est ce pays ? Je n’arrive pas à croire que sur la chaîne 4, Jamie Oliver cuisine des haricots en conserve sur la cuisinière car le four coûte trop cher et fait bouillir de l’eau dans une casserole car cela coûte moins cher qu’une bouilloire. Les choses doivent vraiment changer dès que possible dans ce pays.

Un autre fan a fait rage contre le “millionnaire” Jamie, affirmant: “J’adore le spectacle, mais un millionnaire me disant que le brocoli congelé est un meilleur rapport qualité-prix est un peu sourd”

Un troisième téléspectateur a commenté: “#JamiesOnePoundWonders Je veux croire que le cœur de Jamie Oliver est au bon endroit (et il ne profite pas simplement de la pauvreté) mais allez. Le gars n’a aucune idée du prix de la viande et des autres produits frais. Il n’a aucune idée du coût des transports en commun et de la cuisine/chauffage.

Un fan a écrit: « Un peu confus à qui s’adresse cette émission de Jamie Oliver. 1 repas (en réalité 6 repas qui en servent 6) cuisinés dans la meilleure cuisine approvisionnée que j’ai jamais vue, des casseroles de qualité supérieure, un espace réfrigérateur / congélateur sans fin. Pas les vibrations les plus fortes pour comprendre sérieusement la pauvreté »





Avec un cinquième ajoutant: «Jamie Oliver fait une émission où vous pouvez prétendument préparer des repas pour une livre dans le but d’aider à faire face à la crise du coût de la vie, mais l’émission est sponsorisée par Waitrose. Tu ne peux pas inventer lmao.

Malgré le sentiment parmi les téléspectateurs que Jamie était dépassé par la présentation d’un tel programme, certains téléspectateurs sont restés positifs, louant les plats que le célèbre chef a pu préparer.

Un fan a délicieusement déclaré: “Je viens de regarder @jamieoliver #jamiesonepoundwonders et j’ai été sérieusement impressionné. De bons conseils et j’ai adoré chaque plat présenté. Je regarde toujours ses programmes mais j’ai été sérieusement impressionné #goodfood.

Comme un autre a ajouté: «Certains des plats les plus délicieux et les plus faciles à préparer jamais vus à la télévision. Peu importe le coût à faire. Bravo Jamie”

Parmi certaines des recettes, l’animatrice de télévision Jamie a guidé les téléspectateurs à travers un curry de légumes fait au micro-ondes, une bolognaise mi-viande mi-légumes et une lasagne à base de légumes surgelés.

Les merveilles à 1 £ de Jamie Oliver sont disponibles sur All4.