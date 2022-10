Les téléspectateurs d’Autumnwatch sont distraits par les bouffonneries de fond alors que Chris Packham présente en direct – mais l’avez-vous remarqué?

Les téléspectateurs de AUTUMNWATCH ont été laissés dans l’hystérie lors d’un moment surprenant de l’émission d’hier soir.

Le favori saisonnier de la BBC était en pleine force pour son offre automnale alors que Chris Packham commençait ses fonctions de présentation.

Au cours de l’émission, Chris a livré une pièce à la caméra sur la fonctionnalité des écosystèmes en utilisant des fèves au lard comme accessoire visuel.

Le présentateur était sur place dans la forêt où la nuit avait commencé à tomber.

Cependant, ce n’est pas ce que Chris disait réellement qui a fait parler les téléspectateurs de l’émission sur la nature à la maison.

Ils ont tous été complètement distraits par une faune réelle qui avait en fait couru sur le plateau de la série.

Un Chris inconscient a continué à parler à la caméra alors qu’un grand nombre de poneys commençaient à apparaître dans l’espace derrière lui.

Chris est resté totalement inconscient lorsque les essaims de poneys ont commencé à charger en arrière-plan, courant d’un côté à l’autre de l’écran.

Les fans se sont retrouvés à rire à la maison et ont partagé leur joie sur Twitter.

Un fan a d’abord été incrédule en disant: «J’ai vu des poneys derrière Chris! J’ai vu des poneys derrière Chris, n’est-ce pas ? »





Un autre a fait remarquer: “@BBCSpringwatch avons-nous vu beaucoup de chevaux courir derrière Chris sur #Autumnwatch.”

Un troisième a écrit : « Salut – Distrait par les poneys qui chargent, derrière la pièce de Chris Packham devant la caméra, à la fin du merveilleux spectacle de ce soir ! Étaient-ce des poneys Konik s’il vous plait ? #montreautomne.

Alors qu’un quatrième téléspectateur a déclaré avec joie: “Les poneys chargeant furtivement en arrière-plan pendant que Chris Packham parlait de pois, de carottes et d’écrevisses sur #AutumnWatch vient de faire ma journée.”

L’émission est revenue plus tôt cette semaine avec Chris et Michaela Strachan animant Wild Ken Hill à Norfolk.

Pendant ce temps, Gillian Burke a exploré les merveilles naturelles de la baie de Cardigan.

Cependant, les téléspectateurs réguliers de Autumnwatch et Springwatch ont rapidement remarqué que la belle-fille de Chris, Megan McCubbin, était absente de la programmation cette année.

Megan travaille sur les émissions depuis 2020, présentant souvent aux côtés de son beau-père, mais elle s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle ne ferait pas partie de la série 2022.

Alors qu’il terminait le spectacle, Chris a reconnu les manigances de fond pour la première fois.

Comme il a dit aux téléspectateurs de se connecter à la prochaine émission, il a ajouté: “Nous serons de retour pour encore plus de plaisir et d’ébats et peut-être quelques poneys.”

Il s’est alors exclamé : « Je ne savais même pas que les poneys étaient là !

Autumnwatch continue ce soir à 20h sur BBC Two.