Les téléspectateurs d’Autumnwatch ont tous la même plainte après la révélation du dernier épisode de l’émission

Les téléspectateurs d’AUTUMNWATCH ont été déçus après avoir découvert la fin de la dernière série.

La série BBC Two est revenue jeudi soir pour informer les amoureux de la nature des allées et venues des animaux, petits et grands, dans tout le pays.

Bbc

Les téléspectateurs ont été ravis de découvrir Autumnwatch ne comprend que quatre épisodes[/caption]

Bbc

Les fans de l’émission ont déclaré que c’était exactement le type d’émission dont on avait besoin en ce moment[/caption]

Chris Packham et Michaela Strachan ont présenté les insectes qui vivent à Wild Ken Hill, avec le studio macro mis en place pour présenter les insectes et les bestioles effrayantes avec des détails incroyables.

Ailleurs, Iolo Williams et Gillian Burke ont présenté les images et les sons du Pays de Galles.

Pendant ce temps, Autumnwatch s’est associé à Children in Need, rencontrant les frères et sœurs amoureux de la nature Sophia et Leo, qui souffraient d’un cancer.

Cependant, les téléspectateurs ont été dévastés après avoir découvert que la série ne comprenait que quatre épisodes.

Les fans de l’émission de la BBC se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions.

Un téléspectateur a écrit: “Euh…. Seulement 4 épisodes de #Autumnwatch cette année ???.”

Un autre a écrit: “Pourquoi #AutumnWatch est-il une série si courte cette fois-ci !? Des émissions comme celle-ci sont exactement ce dont nous avons besoin dans des moments comme celui-ci.

Un troisième écrit : “Je n’arrive pas à croire que #autumnwatch ne dure que 4 nuits et c’est la dernière demain. Vive le printemps pour @BBCSspringwatch.





Alors que la série 2021 d’Autumnwatch comptait également quatre épisodes, Springwatch a une durée beaucoup plus longue, la série 2022 étant diffusée sur 12 épisodes.

Plus tôt dans la semaine, les fans de la série ont été dévastés après le remplacement d’un présentateur populaire dans la nouvelle série dans un bouleversement majeur.

Les téléspectateurs réguliers d’Autumnwatch et de Springwatch ont rapidement remarqué que la belle-fille de Chris, Megan McCubbin, était absente de la programmation cette année.

Megan travaille sur les émissions depuis 2020, présentant souvent aux côtés de son beau-père, mais elle s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle ne ferait pas partie de la série 2022.

Bbc

Megan McCubbin a révélé qu’elle ne ferait pas partie de la série de cette année[/caption]

Autumnwatch continue ce soir à 20h sur BBC Two.