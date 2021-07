Les téléspectateurs d’Apocalypse Wow stupéfaits alors que des célébrités luttent contre un homme dans une piscine de lubrifiant lors d’un nouveau jeu télévisé farfelu

Les téléspectateurs d’ITV ont été stupéfaits par le nouveau jeu télévisé Apocalypse Wow alors que des célébrités affrontaient un lutteur britannique dans une pataugeoire de lubrifiant.

Sur les écrans de télévision pour la première fois vendredi, le spectacle se déroule « dans un » Torture Dome « , un club souterrain secret, en partie un donjon BDSM, en partie un Fight Club ».

Cinq nouvelles célébrités ont été déposées dans le ring délirant pour faire de leur mieux pour gagner de l’argent pour l’organisme de bienfaisance de leur choix, subissant une série de tâches étranges.

À la tête de l’équipe dans le premier épisode, la reine de la jungle Scarlett Moffatt, qui a pris de l’importance après son apparition sur Gogglebox de Channel 4.

Elle a été rejointe par la star des Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, Chris Hughes de Love Island, le comédien Darren Harris et la star de TOWIE Bobby Norris.

Les cinq redoutables ont dû grimper sur un poteau de strip-teaseuse, faire face à un guerrier de style Gladiator et à un ballon géant et garder les bougies allumées tout en étant fouetté.

Mais le défi qui a stupéfié les téléspectateurs était le dernier du lot – les stars enfilant des combinaisons de plongée argentées pour participer à un jeu de lutte.

« LUTTEUR EN SAUCE NUMÉRO UN »

Scarlett et son équipe ont été informés par les hôtes AJ Odudu et The Vivienne qu’ils affronteraient « Hot Slippy Jesus », qui est « le lutteur numéro un au Royaume-Uni ».

Les célébrités devaient rester sur le ring pour gagner de l’argent, se fixant pour rester dans les parages pendant un temps combiné de quatre minutes pour 5 000 £.

Dans une tournure étrange des événements, la foule a crié pour «Jésus» tandis que les stars faisaient à leur tour face au lutteur dans le «lubey ring».

Alors que Bobby et Scarlett ont tous deux duré 40 secondes, Chris a été éjecté de la pataugeoire en 18 secondes, soit près de deux minutes de temps.

Darren a duré 22 secondes, laissant le chanteur Kimberley essayer de rattraper les deux minutes restantes en s’accrochant au lutteur.

Enroulant ses jambes autour de sa tête, Vivienne a plaisanté: « Bonjour, 69 ans, ce n’est pas encore samedi soir », alors que la foule éclatait de rire.

L’homme de 39 ans a réussi à tenir ses chevilles, amenant l’homme musclé au sol avant qu’elle ne soit jetée hors du ring après une minute.

» LA CHOSE LA PLUS DRLE QUE J’AI VU DEPUIS LONGTEMPS «

Les fans ont été choqués par la folie de la télévision, se rendant sur Twitter pour surnommer l’émission « bat **** » et « hilarante » alors qu’ils riaient de Hot Slippy Jesus.

« Une Pussycat Doll a lutté contre un homme appelé Hot Slippy Jesus dans une pataugeoire pleine de lubrifiant », a écrit un homme. « Je veux dire que ce n’est pas Newsnight. Bat *** fou. »

« La chose la plus drôle que j’ai vue depuis longtemps », a répondu un deuxième, tandis qu’un troisième était d’accord: « Hot Slippy Jesus. Je n’ai pas autant ri depuis des lustres. »

« Masques de gimp, bâillons, costumes de bondage. Oh, attendez, c’est pire, Jésus dans un anneau de lubrification », a ajouté un quatrième, aux côtés d’une série de visages rieurs.

« Hot Slippy Jesus n’a pas déçu tbf », a conclu un cinquième.

Scarlett Moffatt a déclaré à propos de son passage dans la série : « Il est difficile de dire à quel point Apocalypse Wow est bizarre et fou !

« La pression était bel et bien sur moi alors que je menais les célébrités au combat.

« J’ai eu le plus de plaisir à faire la série et c’est différent de tout ce que j’ai vu à la télévision auparavant, donc je suis super excité que tout le monde la voie. Croyez-moi quand je dis, vous ne voudrez pas manquer ça ! «

