Les téléspectateurs d’Antiques Roadshow sous le choc alors qu’un expert révèle la valeur qui change la vie du costume Joker de Jack Nicholson

Les TÉLÉSPECTATEURS ont été complètement choqués par un film emblématique sur Antiques Roadshow qui valait 150 000 £.

Fiona Bruce présentait la dernière édition de l’émission BBC One au Wollaton Hall de Nottingham, célèbre pour le décor d’un film Batman et, à juste titre, il y avait des souvenirs de films pendant le programme.

Bbc

Fiona était sur place pour inspecter les articles[/caption]

Bbc

Le costume du Joker valait une somme incroyable[/caption]

Dans le segment connu sous le nom de Basic, Better, Best, Fiona essaie de déterminer lequel des trois éléments vaut le plus et lequel vaut le moins.

Le film de Tim Burton de 1989 était au centre du segment d’aujourd’hui alors que l’expert présentait trois éléments individuels qui étaient connectés ou utilisés dans les films.

Vaut le moins des trois, entre 4 et 6 000 £ et se classant comme Basic, était un masque Batman de production.

Le collectionneur Steve a offert plus d’informations sur le masque en insistant sur le fait qu’il était très rare en raison de la destruction de nombreux autres après le tournage, mais a admis que ce masque spécifique, conçu pour être porté par Michael Keaton, n’était pas très visible à l’écran, d’où sa valeur inférieure. .

Steve a expliqué: «Ce qui est vraiment important à ce sujet, c’est que tout le monde connaît et reconnaît le capot Bat, il est si distinctif, il a vraiment une forme et une finition emblématiques. Il a été conçu par le costumier nominé aux Oscars Rob Ringwood.

La ceinture de Michael s’est classée ensuite comme meilleure pendant le segment.

La ceinture portée autour du costume de Micheal et figurait fortement à l’écran et, en tant que telle, a vu une valeur considérablement accrue.

En révélant la valeur estimée entre 40 000 £ et 60 000 £, les spectateurs du roadshow ont laissé échapper un halètement audible.





Mais l’émission de la BBC a vraiment gardé le «meilleur» jusqu’à la fin, lorsqu’elle a montré le costume Joker porté par l’emblématique Jack Nicholson.

Le célèbre costume valait jusqu’à 150 000 £.

Une Fiona extrêmement choquée a fait remarquer : “Nous obtenons des choses comme des bagues romaines sur ce programme qui ne valent rien comme ça !”

Les téléspectateurs à la maison ont été submergés par le montant stupéfiant que le costume commandait, l’un des chiffres les plus élevés vus dans l’émission ces derniers temps.

Un fan a tweeté: “Allez voir s’il y a quelque chose qui traîne dans ma maison dans une boîte qui vaut peut-être au hasard 100 000 £.”

Un deuxième fan sidéré a écrit: “Combien ??? !! J’ai besoin de souvenirs de Batman ! »

Tandis qu’un troisième s’est exclamé: “J’adore cette tenue de Joker.”

Bbc

Le masque de Batman valait le moins du lot[/caption]

Bbc

Fiona et les spectateurs ont été stupéfaits par le montant[/caption]

Antiques Roadshow est diffusé dimanche à 18h20 sur BBC One.