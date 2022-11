Les téléspectateurs d’Aldi’s Next Big Thing se plaignent beaucoup alors que le gagnant du supermarché est annoncé

Les TÉLÉSPECTATEURS de Next Big Thing d’Aldi ont été furieux à l’issue du dernier épisode de la série de concours innovants.

Le programme Channel 4 voit des développeurs et des fournisseurs de produits alimentaires de tout le pays s’affronter dans le but de remporter un contrat pour vendre leurs produits à Aldi.

La directrice générale des achats d’Aldi, Julie Ashfield, dirigeait l’équipe de juges qui testaient les produits semaine après semaine aux côtés de l’épicier primé Chris Bavin et de la présentatrice Anita Rani.

Dans le dernier épisode, Aldi cherchait à élargir sa gamme de charcuterie et a accueilli un groupe de nouveaux espoirs pour concourir pour le sceau d’approbation du supermarché.

Après avoir été mis à l’épreuve, la compétition a été réduite à seulement deux en tant que Greek Farmer et I Am Nut OK.

En fin de compte, Tony et Aaron, les conservateurs du Greek Farmer, ont été choisis comme gagnants du contrat de supermarché qui a changé leur vie.

Leur plus grosse commande précédente était de 200 paquets, mais leur victoire pourrait les voir fournir environ 20 000 à Aldi.

Tous leurs articles sont produits dans la ferme de Tony’s Hertfordshire et seuls du porc et du bœuf britanniques élevés en plein air sont utilisés afin d’afficher leur excellente qualité.

Cependant, de nombreux fans de la série ont été déçus par le fait que I Am Nut OK n’ait pas conclu l’accord.

Les téléspectateurs de l’émission ont été scandalisés, alléguant qu’Aldi a un végétalien très limité et aurait pu bénéficier de l’inclusion du produit.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Ughhh espérait vraiment que je suis Nut Ok allait être choisi sur #AldisNextBigThing . Doit être le seul supermarché sans aucun fromage végétalien!”

Un autre a critiqué Aldi pour sa décision, citant des inquiétudes concernant l’environnement actuel dans le monde, en écrivant : « Entendre un concours d’entreprises alimentaires à la télévision en arrière-plan. @AldiUK exec choisit un produit avec un impact climatique catastrophique (pendant #COP27 !) fabriqué à partir de chair plutôt qu’un avec un impact minuscule qui n’est pas causé par la torture et le meurtre Nous avons encore du chemin à parcourir #AldisNextBigThing.

Un troisième a partagé: “Le fromage devrait avoir gagné #AldisNextBigThing.”

Comme un quatrième a ajouté: «Le fromage @iamnutok est fabuleux, malheureusement, je pense que l’offre végétalienne d’Aldi est assez médiocre, donc c’était prévisible. Heureusement, j’habite à Hackney, donc je n’en ai pas besoin pour être à Aldi, désolé les végétaliens non londoniens #aldisnextbigthing.”

