Les téléspectateurs d’Ackley Bridge “s’éteignent” à mi-chemin de la nouvelle série alors qu’ils explosent l’émission pour “avoir perdu l’intrigue”

Les téléspectateurs d’ACKLEY Bridge ont fustigé la dernière saison du drame scolaire de Channel 4, affirmant que la série était devenue “en descente”.

La saison 5 d’Ackley Bridge a été créée lundi soir à 22 heures, avec un double programme d’épisodes d’une demi-heure. Cependant, malgré l’enthousiasme des téléspectateurs avant la nouvelle saison, ils ont été moins qu’impressionnés par la saison 5, s’éteignant après seulement quelques épisodes.

Canal 4

Yasmin Al-Khudhari, Ryan Dean et Robyn Cara mènent la cinquième saison d’Ackley Bridge[/caption]

“#AckleyBridge a totalement perdu l’intrigue”, s’est exclamé un téléspectateur de Channel 4, ajoutant qu’il avait dû arrêter de regarder seulement quatre épisodes dans la saison de dix épisodes.

“Je pensais que la saison dernière était mauvaise mais la nouvelle saison est pire”, a déclaré un autre téléspectateur.

Ils ont continué en disant: “Ce spectacle s’est dégradé depuis le départ des personnages originaux et ils ont tué Missy pour une valeur de choc.”

Nasreen Paracha et Missy Booth étaient les personnages principaux d’Ackley Bridge pendant les trois premières saisons de la série. L’ancienne actrice d’Eastenders, Amy-Leigh Hickman, a interprété Nasreen, tandis que la star de In My Skin, Poppy Lee Friar, a joué Missy.

Cependant, aucune des actrices n’est revenue dans la série après la saison 3, qui a vu Missy tuée après qu’elle et Nasreen aient été heurtées par une voiture.

Les téléspectateurs se sont plaints que la série n’a plus jamais été la même depuis leur départ.

“Je viens de commencer à regarder la saison 5 d’Ackley Bridge, rien ne se compare aux saisons 1, 2 et 3 ! Qu’est-il arrivé à cette émission”, a écrit un téléspectateur à côté d’un emoji au cœur brisé.

Un autre a critiqué la cinquième saison en disant: “Qui regarde cette merde *** #AckleyBridge.”

Plusieurs des autres membres de la distribution originale de la série sont partis à la fin de la saison 4, y compris l’ancienne star d’Eastenders Jo Joyner. Cela a laissé Kayla Azfal (Robyn Cora), Johnny Cooper (Ryan Dean) et Fizza Akhtar (Yasmin Al-Khudhairi) diriger la série, avec le directeur d’Ackley Bridge, Martin Evershed, interprété par Robert James-Collier de Downton Abbey.

Cependant, il y avait plus de changements de casting à apporter dans la saison 5, avec Kayla quittant la série seulement trois épisodes dans la saison.





Kayla avait fait partie d’un scénario de relation volontaire avec Johnny, et le couple s’est finalement réuni dans le deuxième épisode de la saison 5. Plusieurs téléspectateurs ont été dévastés d’apprendre que Kayla quittait la série si peu de temps après, compte tenu de leur «investissement» dans la relation à l’écran.

Un téléspectateur a critiqué le moment de la sortie de Kayla, affirmant qu’il “se sentait si pressé”.

Ils ont poursuivi en notant que « ce genre d’histoires où quelqu’un s’éloigne dure généralement toute la série, surtout quand ce sont des personnages principaux. Bizarre.”

Heureusement pour tous les téléspectateurs qui regardent encore, Johnny et Fizza ne vont nulle part.

Ackley Bridge continue ce soir à 22h15 sur Channel 4, et tous les épisodes sont disponibles sur All4.

Canal 4

Robyn Cara qui incarne Kayla Azfal quitte Ackley Bridge dans la saison 5[/caption]